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Olyan fegyverrel rukkoltak elő az oroszok, amivel nem tudnak mit kezdeni az ukránok
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Olyan fegyverrel rukkoltak elő az oroszok, amivel nem tudnak mit kezdeni az ukránok

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Szerhij Beszkresztnov, az ukrán védelmi minisztérium tanácsadója elmondta, hogy az ukrán elektronikai felderítőrendszerek többsége nem képes megbízhatóan érzékelni az orosz Molnyija drónok legújabb változatait, mivel azok módosított rádiófrekvenciákon üzemelnek – írta a New Voice of Ukraine.

Beszkresztnov június 9-én a közösségi oldalán kifejtette, hogy az új eszközök a 4,1 és 4,5 GHz közötti videósávot használják, azon belül is leginkább a 4,3 és 4,5 GHz közötti tartományt. Hozzátette, hogy a legtöbb detektor egyáltalán nem vagy csak nagyon bizonytalanul jelzi ezeket a frekvenciákat, ezért óva intette a katonákat attól, hogy vakon bízzanak a műszerekben, mert ez akár az életükbe is kerülhet.

A tanácsadó korábban arra is rámutatott, hogy Oroszország túlnyomórészt frissen gyártott drónokat és rakétákat vet be az ukrajnai célpontok ellen.

Ez arra utalhat, hogy az orosz hadsereg raktárkészletei szűkösek, így az újonnan elkészült fegyvereket közvetlenül a gyártósorról szállítják a frontvonalra.

Bár az ukrán katonák egy része lekicsinylően csak "szemétnek" nevezi a Molnyija drónokat, az eszközök valójában komoly kihívást jelentenek a harctéren. Vitalij Szamojlenko százados, az Ukrán Fegyveres Erők 3. hadtestének légvédelmi parancsnoka áprilisban arról számolt be, hogy az orosz erők hetente akár háromezer ilyen pilóta nélküli eszközt is bevetnek a hadtest műveleti területén található ukrán állások ellen.

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