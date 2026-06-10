Olyat tettek az olajhatalmak, amire 2000 óta nem volt már példa

A tizenegy tagú OPEC napi kitermelése havi összevetésben 1,06 millió hordóval, mindössze napi 16,13 millió hordóra esett vissza májusban. Ez a Reuters felmérései szerint
legalább 2000 óta a legalacsonyabb havi érték, amely még a 2020-as koronavírus-járvány idején mért szintektől is jóval elmarad,
amikor a kereslet összeomlása vetette vissza a termelést. Az adatok nem tartalmazzák az Egyesült Arab Emírségek kitermelését, mivel az ország május 1-jével kilépett az OPEC-ből.
A legnagyobb visszaesést Irán szenvedte el, miután az április 13-án indított amerikai tengeri blokád hatására az iráni nyersolaj- és kondenzátumexport legalább hatéves mélypontra süllyedt. Szaúd-Arábia kitermelése szintén tovább mérséklődött, elsősorban a Hormuzi-szoros lezárása miatt. Irak ugyanakkor a megnövekedett belföldi felhasználásra hivatkozva növelni tudta a kínálatát, miközben Venezuela és Nigéria is fokozta a kitermelését.
Bár az OPEC+ – vagyis az OPEC és a szövetséges országok, köztük Oroszország – nyolc tagja májusra termelésnövelésben állapodott meg, az iráni konfliktus és az amerikai blokád ezt végül lehetetlenné tette.
Forrás: Reuters
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