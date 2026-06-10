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Ősrégi fegyverek bukkantak fel a fronton: ez mutatja igazán az orosz hadsereg súlyos leépülését
Globál

Ősrégi fegyverek bukkantak fel a fronton: ez mutatja igazán az orosz hadsereg súlyos leépülését

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A Defense Express beszámolója szerint az oroszok jól ismert taktikai elemeket kezdtek el használni a frontvonalon, ugyanakkor ez inkább a komoly hiányosságukat bizonyítja.

Az orosz hadsereg egységei elkezdték a vietnámi háborúban látott gerillataktikát alkalmazni, hogy ezzel megfelelően kompenzálják a képességbeli hiányosságaikat. Az ukrán 7. gyorsreagálású egység például arról számolt be, hogy a gyalogsággal támadást indító taktikát el nem engedő oroszok elkezdtek Grap-P rakétaindító rendszereket alkalmazni, ezeket Moszkva 1965-ben a vietnámi háborúban harcoló kommunista egységek számára fejlesztette ki. A lapnak megszólaló ukrán tiszt a harctéri helyzetet is értékelte, kifejezetten az oroszok „beszivárgó taktikájára” nézve:

Valójában körülbelül száz gyalogos van állandó mozgásban a frontvonalon

– emelte ki, de hozzátette, hogy az ilyen rohamcsapatok nagyjából 60-70 százalékát semmisítik meg, ezért a beszivárgó taktika sikertelen.

Az oroszok azzal próbálkoznak, hogy a tüzérségi eszközöket egyre közelebb hozzák a frontvonalakhoz, hogy ezzel is javítsanak a helyzetükön, ugyanakkor a fölénybe kerülő ukránok ellen ez sem hozza meg a várt eredményt. Ebben a taktikában szedik elő a közel hat évtizede bemutatott hordozható rakétavetőket. A katonai szakértők szerint ez egyben azt is jelzi, hogy az orosz katonák nem rendelkeznek elegendő modern, korszerű fegyverrel, ezért kénytelenek az elavult szovjet eszközökhöz nyúlni. Vlagyimir Polevoj ukrán tiszt ugyanakkor kiemeli, hogy ezeknek az alkalmazásával könnyű célpontokká válnak az orosz egységek:

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Ez egyetlen lövés, nem 20 vagy 40 rakétából álló sortűz. Ugyanakkor mi is látjuk és megsemmisítjük őket. Ez visszatérés a múlt század taktikájához, amikor a gyalogság életének rovására próbálták megerősíteni a tüzérségi komponenst

– tette hozzá.

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Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images

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