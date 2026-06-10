Ősrégi fegyverek bukkantak fel a fronton: ez mutatja igazán az orosz hadsereg súlyos leépülését

Az orosz hadsereg egységei elkezdték a vietnámi háborúban látott gerillataktikát alkalmazni, hogy ezzel megfelelően kompenzálják a képességbeli hiányosságaikat. Az ukrán 7. gyorsreagálású egység például arról számolt be, hogy a gyalogsággal támadást indító taktikát el nem engedő oroszok elkezdtek Grap-P rakétaindító rendszereket alkalmazni, ezeket Moszkva 1965-ben a vietnámi háborúban harcoló kommunista egységek számára fejlesztette ki. A lapnak megszólaló ukrán tiszt a harctéri helyzetet is értékelte, kifejezetten az oroszok „beszivárgó taktikájára” nézve:
Valójában körülbelül száz gyalogos van állandó mozgásban a frontvonalon
– emelte ki, de hozzátette, hogy az ilyen rohamcsapatok nagyjából 60-70 százalékát semmisítik meg, ezért a beszivárgó taktika sikertelen.
Az oroszok azzal próbálkoznak, hogy a tüzérségi eszközöket egyre közelebb hozzák a frontvonalakhoz, hogy ezzel is javítsanak a helyzetükön, ugyanakkor a fölénybe kerülő ukránok ellen ez sem hozza meg a várt eredményt. Ebben a taktikában szedik elő a közel hat évtizede bemutatott hordozható rakétavetőket. A katonai szakértők szerint ez egyben azt is jelzi, hogy az orosz katonák nem rendelkeznek elegendő modern, korszerű fegyverrel, ezért kénytelenek az elavult szovjet eszközökhöz nyúlni. Vlagyimir Polevoj ukrán tiszt ugyanakkor kiemeli, hogy ezeknek az alkalmazásával könnyű célpontokká válnak az orosz egységek:
Ez egyetlen lövés, nem 20 vagy 40 rakétából álló sortűz. Ugyanakkor mi is látjuk és megsemmisítjük őket. Ez visszatérés a múlt század taktikájához, amikor a gyalogság életének rovására próbálták megerősíteni a tüzérségi komponenst
– tette hozzá.
Címlapkép forrása: Jose Colon/Anadolu via Getty Images
Közel 700 millió forintos támogatást kapnak a magyar önkéntes tűzoltók
Elbírálták a pályázatokat.
Az Egyesült Államokban már nem csak elmélet a fiskális dominancia
Az OTP Alapkezelő globális makroelemzési vezetőjének cikke.
Gyanús orosz vadászgépek bukkantak fel a NATO legsebezhetőbb pontjánál: világos, mi Moszkva célja
Különböző célpontok ellen hajtanak végre rakétaindításokat.
Magyarok tízezrei ülnek egy több milliós időzített bombán, az utolsó pillanatban még léphet a Tisza-kormány
Magyar Péterék döntésére vár rengeteg fiatal házaspár.
Megindult a megtorlás: Trump parancsára csapott le az Egyesült Államok
Az amerikai helikopter lelövése miatt.
Kézzelfogható közelségbe került a háború, pánikvásárlásba kezdtek a lakosok egy oroszországi régióban
Alig van üzemanyag a kutakon a krasznodari területen.
Visszavonul a mentők szóvivői posztjáról Győrfi Pál – Kiderült, ki váltja
A 2004 óta szolgáló szóvivő is marad állományban.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Újabb kamatvágás az állampapíroknál: még a héten kedvezőbb feltételekkel lehet befektetni
Az Államadósság Kezelők Központ (ÁKK) oldalán megjelent tájékoztatás alapján újabb kamatcsökkenés érkezik a lakossági állampapíroknál. De melyik befektetések érintettek? Meddig lehet m
Irodapiaci fordulat Budapesten - gazdaságpolitikai váltás, ESG és AI
A budapesti irodapiac egyszerre állhat a prémium, ESG-kompatibilis terek iránti kereslet erősödése és az AI középtávú kockázatai előtt. The post Irodapiaci fordulat Budapesten - gazdaságpolit
GloBE-bevallás 2026: mit kell tudni a június 30-i QDMTT és GIR határidőről?
Még csak most ért véget a 2025-ös beszámolókészítési és TAO-HIPA bevallási időszak, máris az első éles GloBE-bevallási szezon közepén vagyunk. A 2024-es helyi QDMTT bevallásig és a GIR
Magyarország tartott ki legjobban a tömegközlekedés mellett, míg a régió autóba ült
Az elmúlt két évtizedben a BB tengely lakossága egyre kevésbé használja a buszt és a vonatot, a személyautó vált a mobilitás első számú eszközévé. Az... The post Magyarország tartott ki
Buborékok és bajnokok - a tőzsde mindenkori sztárjai a Nifty Fiftytől a Magnificent Sevenig
Minden tőzsdei korszaknak megvannak a maga "kiválasztottjai" - az a szűk részvénycsoport, amelyre az intézményi befektetők, az elemzők és a média szinte egyszerre szegezi a tekintetét. Mögö
A belga hatóság bekeményít: büntetőeljárások adatvédelmi jogsértés esetén
A belga Adatvédelmi Hatóság ("GBA") 2026 májusában hivatalosan bejelentette, hogy a jövőben aktívan élni kíván a büntetőeljárás kezdeményezésének lehetőségével az adatvédelmi szabá
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mutatjuk be a hét legérdekesebb munkát. A hónap üzenete: Az ország helyzete a bizonytalansá
Közép-Európa legnagyobb VRFB-tárolója épül meg (x)
Szűrővizsgálat vagy műtét? Egészséghitellel nem jelent gondot! (x)
Az új konstrukció révén már nem kell kompromisszumot kötnie.
Megfordult a széljárás, lépéselőnyben Kijev – Teljesen kicsúszik az irányítás Putyin kezei közül?
Nem fest jól a helyzet Moszkva szemszögéből.
Mindenkit meglepett a friss adat: az MNB is zöld lámpát kapott a kamatcsökkentésre?
A keddi Checklistben a friss inflációs adatról beszélgettünk.
Megvan, honnan jöhet az első százmilliárdos spórolás a Tisza-kormánynak
Könnyebb lehet, mint gondoltuk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?