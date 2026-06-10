Összeomlott a törékeny egyezség: súlyos légicsapásokat indított az atomhatalom

Ataulláh Tarar pakisztáni tájékoztatási miniszter bejelentése alapján a hadsereg négy célpont ellen hajtott végre célzott csapásokat, amelyekben huszonhat fegyveressel végeztek. A határ közeli célpontok között egy kiképzőközpont és egy lőszerraktár is szerepelt. Ezzel szemben a tálib kormány azt állította, hogy a Kunár, Hoszt és Paktika tartományokban végrehajtott pakisztáni támadásoknak tizenhárom halálos áldozata volt – többségében gyermekek –, további tizennégy nő és gyermek pedig megsebesült.
A bombázásokra egy nappal azután került sor, hogy Pesávar közelében támadás érte a pakisztáni biztonsági erőket, és a rajtaütésben legalább hat katona életét vesztette.
Tarar szerint a légicsapások a közelmúltbeli pakisztáni terrorcselekményekre adott válaszlépések voltak.
Pakisztán régóta azzal vádolja Afganisztánt, hogy területén olyan terroristáknak nyújt menedéket, akik pakisztáni célpontok ellen hajtanak végre támadásokat. A tálib kormányzat ezt rendszeresen visszautasítja, és hangsúlyozza, hogy Afganisztán területét nem használhatják fel más országok fenyegetésére.
A két ország közötti feszültség tavaly februárban eszkalálódott súlyosan, amikor az afgán tálib erők pakisztáni katonai bázisokat támadtak meg a határ mentén. Pakisztán válaszul Kabul mellett Kandahár és Paktika tartományokat is bombázta. Tavaly márciusban egy pakisztáni légicsapás a kabuli Omid drogrehabilitációs kórházat érte, ahol egy ENSZ-jelentés szerint legalább kétszázhatvankilenc ember halt meg. Ez volt Afganisztán közelmúltbeli történetének legpusztítóbb önálló támadása. A két ország végül tavaly októberben tűzszünetet kötött, amelyet a mostani csapások megtörtek.
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