Rendkívüli hadgyakorlatot indított az Egyesült Államok: a legmodernebb hadihajóval üzentek a karibi szigetországnak

A június 9-én nyilvánosságra hozott részletek alapján a gyakorlat során a kétéltű partraszállási műveleteket az amerikai szárazföldi erők légi támogatásával kombinálták.

Az összehangolt kiképzés célja annak szemléltetése volt, hogy miként képes a SOUTHCOM egy időben több, egymástól földrajzilag távol eső helyszínen műveleteket végrehajtani úgy, hogy közben megőrzi a hadműveleti hatékonyságot és a csapatok közötti együttműködési képességet.

Bár a SOUTHCOM rutinszerű készültségi gyakorlatként jellemezte a manővereket, a Kuba körüli demonstrációnak komoly stratégiai súlya van.

Donald Trump kormányzata a visszatérése óta határozottabb fellépést mutat Havannával szemben, és kiemelten kezeli az amerikai befolyás megerősítését a nyugati féltekén.

A hadgyakorlat kulcsszereplője a USS Fort Lauderdale volt, amely az amerikai haditengerészet egyik legmodernebb San Antonio-osztályú deszanthajója. Az egységet kifejezetten a tengerészgyalogos expedíciós erők szállítására és logisztikai támogatására tervezték.

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