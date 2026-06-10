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Teljesen megtelt a balti gázkapu, évtizedekre lekötötték a litván LNG-terminál kapacitásait
Globál

Teljesen megtelt a balti gázkapu, évtizedekre lekötötték a litván LNG-terminál kapacitásait

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Rendkívül erős regionális kereslet mellett szinte a teljes szabad kapacitását értékesítette a litvániai klaipedai LNG-terminál- írta meg a Montel. Darius Silenskis, a működtető KN Energies vezérigazgatója bejelentette, hogy a balti gázpiac kulcsfontosságú kapujának számító infrastruktúra kapacitásait 2032-ig 100 százalékban, míg 2044-ig mintegy 75 százalékban kötötték le a piaci szereplők, köztük olyan energiacégek, mint az azeri gázt is vásárló norvég Equinor vagy az ukrán Naftogaz.

A balti régió és Közép-Kelet-Európa gázpiaci szereplői rohamtempóban kötik le a hosszú távú importkapacitásokat, hogy véglegesen függetlenítsék magukat az orosz gázszállításoktól. A Litvániában zajló Baltic LNG and New Energies fórumon Darius Silenskis, a terminált üzemeltető KN Energies vezérigazgatója ismertette, hogy a klaipedai úszó LNG-terminál (FSRU) kapacitásaira olyan hatalmas az igény, hogy

a 2025–2032 közötti időszakra meghirdetett 33 TWh-s mennyiség 100 százalékban elkelt.

A távolabbi, 2033–2044 közötti periódusra felkínált 28 TWh-s volumen 75 százalékát szintén lekötötték már a kereskedők.

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A kapacitásokat a régió legmeghatározóbb energiacégei foglalták le: a litván Ignitis, a norvég Equinor, a finn Gasum és a háborús kihívásokkal küzdő ukrán Naftogaz. A vezérigazgató kiemelte, hogy ezek a foglalások egyértelműen bizonyítják, hogy a klaipedai LNG-terminál már rég nem csupán egy lokális, litván infrastrukturális elem, hanem a tágabb balti, skandináv és összeurópai energiaellátási hálózat szerves, nélkülözhetetlen része.

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Gabriel Gorbacevski litván energiaügyi miniszterhelyettes a konferencián az ország „korona ékszerének” nevezte a létesítményt, amely ma már nemcsak Litvánia, hanem Lettország, Észtország, Finnország, Lengyelország és Ukrajna ellátásbiztonságát is közvetlenül támogatja. Hozzátette, hogy a terminál, amelyet eredetileg a Gazprom egyoldalú dominanciájának megtörésére és a politikai zsarolások kivédésére építettek,

sikeresen alakult át egy többcélú, regionális kereskedelmi és energetikai elosztó központtá.

A diverzifikációs törekvések és a gázpiac átrendeződésének dinamikáját a fizikai áramlási adatok is jól mutatják. A Kpler hajókövető rendszerei alapján Litvánia tavaly 2,2 millió tonna (mintegy 3 milliárd köbméter) cseppfolyósított földgázt importált Klaipedán keresztül, ami tetemes, 17 százalékos növekedést jelent a megelőző év volumenéhez képest. Az LNG a balti állam számára így már nemcsak egy egyszerű árucikké, hanem a stratégiai rugalmasság és az erős alkupozíció legfőbb eszközévé vált.

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