Történelmi mérföldkőhöz ért a konfliktus: már tovább tart az ukrajnai háború, mint az első világháború

A mai nap a két ország háborújának 1568. napja, ami azt jelenti, hogy ezzel a konfliktus teljes ideje beérte az első világháborút.

Az elhúzódó harcok különösen Moszkvának lehetnek kellemetlenek, ugyanis 2022 elején még arról beszéltek a döntéshozók, hogy „három nap alatt” beveszik Kijevet. A hangzatos fenyegetéseknek megfelelően az orosz csapatok kezdetben tényleg az ukrán fővárost vették célba, de alig pár héttel az invázió kezdete után számos frontról visszavonulni kényszerültek. A harcok azóta leginkább a déli és a keleti megyékre koncentrálódnak, itt az oroszok hatalmas áldozatok árán kisebb területi nyereséget értek el.

A Kijev által dokumentált orosz veszteségek mostanra bőven milliós nagyságrendre emelkedtek, a nyilvánosan elérhető információk szerint mintegy 1,3 millió orosz katona halt meg vagy sebesült meg súlyosan a harcok közben. A lap kiemelte még azt is, hogy az orosz Fekete-tengeri Flotta súlyos veszteségeket szenvedett, ezért a frontvonaltól messze kellett új kikötőbe vonulniuk a hadihajóknak, hogy ott biztonságban legyenek az ukrán drón- és rakétatámadásoktól. Mindezt úgy érte el Kijev, hogy a haditengerészete a konfliktus következtében lényegében megsemmisült.

Az elmúlt években az oroszok néhány területen lassú haladást értek el, de jelentős emberveszteség árán, miközben

a harcok közben megsemmisült haditechnikát is 153 milliárd dollárra értékelték a katonai szakértők.

A helyzet az elmúlt hetekben megváltozott, mivel a jelentések szerint Moszkva már nem képes pótolni a veszteségeit toborzással. A helyzet elsősorban az ukrán drónfölénynek köszönhető, kisebb területeket már vissza is tudtak venni az oroszoktól. A konfliktus eddig már hosszabb, mint ahány napig a Szovjetunió számára a „nagy honvédő háború” tartott, ami a második világháborút jelenti.

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