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Trump történelmi sikert hirdetett: szerinte teljesen megbénult az iráni haderő
Globál

Trump történelmi sikert hirdetett: szerinte teljesen megbénult az iráni haderő

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Donald Trump amerikai elnök szerdai kijelentése szerint Irán túl sokáig húzta a tárgyalásokat, ezért meg fogja fizetni ennek az árát - írta a Cnbc.

Trump a Truth Social közösségi platformon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az iráni hadsereg teljes káoszban van, míg az ország haditengerészete és légiereje gyakorlatilag már nem is létezik. Az elnök egy másik posztjában az iráni kikötőkkel és hajókkal szemben bevezetett amerikai tengeri blokádot méltatta, amelyet a hadtörténelem legsikeresebb blokádjának nevezett. Állítása szerint Irán semmilyen üzleti tevékenységet nem folytat, nem fizeti a hadseregét, és gyors ütemben válik bukott állammá.

Az elnök szavaira reagálva a WTI nyersolaj júliusi határidős jegyzése közel 2 százalékkal, hordónként 89,72 dollárra ugrott, miközben a globális benchmarknak számító Brent augusztusi határidős ára 1,3 százalékkal, 92,74 dollárra emelkedett.

A kemény hangvételű kijelentések mindössze egy nappal azután hangoztak el, hogy Trump még arról beszélt, hogy két-három napon belül megállapodás születhet,

és a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros azonnal megnyílhat az egyezség létrejöttével. A JPMorgan Chase elemzői ugyanakkor rámutattak, hogy a hivatalos adatoknál több olaj juthat át a szoroson. A bank június 4-i becslése szerint naponta mintegy 2 millió hordó nyersolajat szállíthatnak ki olyan tartályhajókon, amelyek kikapcsolták a transzpondereiket.

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