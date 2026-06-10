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Ukrajna evakuál, közel lehet a háború lezárása – Ukrajnai háborús híreink szerdán
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Ukrajna evakuál, közel lehet a háború lezárása – Ukrajnai háborús híreink szerdán

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Az orosz Ria Novosztyi ukrán forrásokra hivatkozva arról ír, hogy Kijev két városból is elköltözteti a lakosságot. Ugyanakkor az itteni helyzet csalóka, a front többi részén az oroszok egyre rosszabb helyzetben vannak. Például az ukrán dróncsapások miatt komoly üzemanyaghiány alakult ki Oroszország déli régióiban. A Krasznodari határterületen pánikszerű tankolási hullám indult el, míg a Krím félszigeten tovább szigorították a májusban bevezetett jegyrendszert – írja a Reuters. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Országszerte támadásokról írnak az oroszok

Oroszországot jelentős ukrán támadás írhatta, miután a hajnali órákban egyre több területről jelentettek támadásokat. A szamarai régióban egy kőolajfinomítót ért találat, de Csebokszári városát is robbanások rázták meg hajnalban. Vlagyimir régióban is több létesítmény elleni támadást emlegetnek, miközben a főváros, Moszkva ellen is támadás indult, de ezeket a jelentések szerint sikerrel hatástalanították.

(Gazeta)

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Legalább 30 robbanás rázta meg Hakivot

Oroszország nagyszabású légitámadást hajtott végre Ukrajna egyik legnagyobb (a háborút megelőzően a második helyen volt, Kijev mögött) városa, Harkiv ellen. A helyi hatóságok szerint összesen 26 drónnal mértek csapást a településre, ezek következtében legalább 30 detonáció volt. A jelentések arról számolnak be, hogy több halálos áldozata van a támadásnak, de egyelőre még tart a károk felmérése.

(RBK)

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Gyanús orosz vadászgépek bukkantak fel a NATO legsebezhetőbb pontjánál: világos, mi Moszkva célja

Több mint ötven célpont ellen gyakorlatoznak az orosz erők a Kalinyingrád térségében zajló légi hadgyakorlaton, amelyen katonai konvojok, harcálláspontok, csapatösszevonások, hadiipari létesítmények és hadihajók egyaránt szerepelnek a megsemmisítendő célok között - tudósított az Army Recognition.

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Gyanús orosz vadászgépek bukkantak fel a NATO legsebezhetőbb pontjánál: világos, mi Moszkva célja
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Ukrajna a Baltikumban erősíti a kapcsolatait

Kijev a drónegyüttműködési megállapodást kötött Lettországgal, és védelmi együttműködést pedig Észtországgal. Az alkuban szerepel a technológia megosztása, a légvédelem és a tapasztalatok átadása.

(Kyiv Independent)

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Lángokban Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója

Ukrajna nem lassít, továbbra is Oroszország kulcsfontosságú kőolajfinomítóit támadja, ezúttal a szamarai régióban található Novokujbisevszki üzemet vették célba. Az éves szinten mintegy 8-9 millió tonna olaj feldolgozására képes vállalat az ország egyik legrégebbi hasonló létesítménye. A jelentések szerint a drónok becsapódását követően magas lángoszlop csapott fel, majd hatalmas füst árasztotta el a környéket.

(RBK)

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Ukrajna evakuál, közel lehet a háború lezárása – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

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Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

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