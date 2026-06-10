Ukrajna evakuál, közel lehet a háború lezárása – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Országszerte támadásokról írnak az oroszok
Oroszországot jelentős ukrán támadás írhatta, miután a hajnali órákban egyre több területről jelentettek támadásokat. A szamarai régióban egy kőolajfinomítót ért találat, de Csebokszári városát is robbanások rázták meg hajnalban. Vlagyimir régióban is több létesítmény elleni támadást emlegetnek, miközben a főváros, Moszkva ellen is támadás indult, de ezeket a jelentések szerint sikerrel hatástalanították.
(Gazeta)
Legalább 30 robbanás rázta meg Hakivot
Oroszország nagyszabású légitámadást hajtott végre Ukrajna egyik legnagyobb (a háborút megelőzően a második helyen volt, Kijev mögött) városa, Harkiv ellen. A helyi hatóságok szerint összesen 26 drónnal mértek csapást a településre, ezek következtében legalább 30 detonáció volt. A jelentések arról számolnak be, hogy több halálos áldozata van a támadásnak, de egyelőre még tart a károk felmérése.
(RBK)
Gyanús orosz vadászgépek bukkantak fel a NATO legsebezhetőbb pontjánál: világos, mi Moszkva célja
Több mint ötven célpont ellen gyakorlatoznak az orosz erők a Kalinyingrád térségében zajló légi hadgyakorlaton, amelyen katonai konvojok, harcálláspontok, csapatösszevonások, hadiipari létesítmények és hadihajók egyaránt szerepelnek a megsemmisítendő célok között - tudósított az Army Recognition.
Ukrajna a Baltikumban erősíti a kapcsolatait
Kijev a drónegyüttműködési megállapodást kötött Lettországgal, és védelmi együttműködést pedig Észtországgal. Az alkuban szerepel a technológia megosztása, a légvédelem és a tapasztalatok átadása.
Lángokban Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója
Ukrajna nem lassít, továbbra is Oroszország kulcsfontosságú kőolajfinomítóit támadja, ezúttal a szamarai régióban található Novokujbisevszki üzemet vették célba. Az éves szinten mintegy 8-9 millió tonna olaj feldolgozására képes vállalat az ország egyik legrégebbi hasonló létesítménye. A jelentések szerint a drónok becsapódását követően magas lángoszlop csapott fel, majd hatalmas füst árasztotta el a környéket.
(RBK)
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Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images
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