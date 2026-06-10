Válogatás nélkül támadt a rezsim: egy sor országban szólaltak meg a szirénák, lelőtték Amerika méregdrága katonai gépét

Kiújult a feszültség a Közel-Keleten azután, hogy az Omán közelében küldetést teljesítő katonai helikopter a földnek csapódott. Később kiderült, hogy nem műszaki hiba okozta az incidenst, hanem az iszlamista rezsim lőtte le a gépet. Az eset után az Egyesült Államok megtorlást hirdetett, Irán számos infrastrukturális elemét (például vízügyi központokat is) csapások érték. Teherán szintén válaszolt, több rakétával és drónokkal vágott vissza, ez szinte a teljes régióban beindította a légitámadásra figyelmeztető szirénákat.
Az éjszaka folyamán arról írt az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) vezetése, hogy Irak felett rakéták tartanak a célpontjaik felé. Nem sokkal később arról írtak, hogy Bahreinben a helyi amerikai hadikikötő ellen hajtottak végre támadást. Hasonlóan Kuvait és Jordánia sem kerülhette el az ellenséges rakéták érkezését. A Gárda vezetése szerint összesen 21 amerikai kötődésű célpont ellen indítottak támadást. Az Egyesült Államok szerint szinte az összes támadó eszközt sikeresen semlegesítették, arról nem számoltak be, hogy milyen károkat okozott az akció. Jordánia összesen öt rakéta lelövéséről jelentett.
Az IRGC azt közölte ezen felül, hogy lelőttek egy MQ-9-es, sokoldalú alkalmazásra bevethető drónt.
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