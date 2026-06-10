  • Megjelenítés
Válogatás nélkül támadt a rezsim: egy sor országban szólaltak meg a szirénák, lelőtték Amerika méregdrága katonai gépét
Globál

Válogatás nélkül támadt a rezsim: egy sor országban szólaltak meg a szirénák, lelőtték Amerika méregdrága katonai gépét

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egyesült Államok és Irán háborúja újabb fejezettel bővült, miután a rezsim egy amerikai Apache helikoptert lőtt le, miközben éppen járőrözött – közölte az Iran International.

Kiújult a feszültség a Közel-Keleten azután, hogy az Omán közelében küldetést teljesítő katonai helikopter a földnek csapódott. Később kiderült, hogy nem műszaki hiba okozta az incidenst, hanem az iszlamista rezsim lőtte le a gépet. Az eset után az Egyesült Államok megtorlást hirdetett, Irán számos infrastrukturális elemét (például vízügyi központokat is) csapások érték. Teherán szintén válaszolt, több rakétával és drónokkal vágott vissza, ez szinte a teljes régióban beindította a légitámadásra figyelmeztető szirénákat.

Az éjszaka folyamán arról írt az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) vezetése, hogy Irak felett rakéták tartanak a célpontjaik felé. Nem sokkal később arról írtak, hogy Bahreinben a helyi amerikai hadikikötő ellen hajtottak végre támadást. Hasonlóan Kuvait és Jordánia sem kerülhette el az ellenséges rakéták érkezését. A Gárda vezetése szerint összesen 21 amerikai kötődésű célpont ellen indítottak támadást. Az Egyesült Államok szerint szinte az összes támadó eszközt sikeresen semlegesítették, arról nem számoltak be, hogy milyen károkat okozott az akció. Jordánia összesen öt rakéta lelövéséről jelentett.

Az IRGC azt közölte ezen felül, hogy lelőttek egy MQ-9-es, sokoldalú alkalmazásra bevethető drónt.

Kapcsolódó cikkünk

Megindult a megtorlás: Trump parancsára csapott le az Egyesült Államok

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A technológiai cégek lehúzták a tőzsdéket, vegyes zárás volt New Yorkban
Már a Kreml is elismeri: tarolnak az ukrán drónok, fordulhat a kocka - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Oroszország egyre nagyobb bajban: Ukrajna szétlőtte a kulcsfontosságú hidat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility