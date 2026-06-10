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Veszélyes fenyegetésre figyelmeztet a szomszédos állam elnöke: azonnal lépnie kell a NATO-nak Oroszország miatt
Globál

Veszélyes fenyegetésre figyelmeztet a szomszédos állam elnöke: azonnal lépnie kell a NATO-nak Oroszország miatt

MTI
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Fontos, hogy a NATO megerősítse jelenlétét, a légi és tengeri drónok elleni képességeit Romániában - hangsúlyozta a román elnök szerdán.

Nicusor Dan úgy értékelte: Oroszország Ukrajna elleni háborúja továbbra is jelentős kockázatot jelent az euroatlanti biztonságra, különösen a Fekete-tengeren, amelyet a NATO stratégiai fontosságú régiónak tekint. Fontosnak nevezte, hogy a NATO megerősítse drónelhárító képességeit. Hozzátette: Románia ezen a téren fontos kezdeményezésekkel, projektekkel állt elő, megkezdődtek a beszerzések, ugyanakkor más tagországok további hozzájárulását is szükségesnek nevezte.

A román elnök szerint a brüsszeli tanácskozáson megállapodás született a drónfenyegetések kezelését célzó NATO-projektek felgyorsításáról

annak érdekében, hogy az intézkedéseket a július eleji ankarai NATO-csúcstalálkozón jóvá lehessen hagyni. Nicusor Dan külön kitért a kiemelten fontos infrastruktúra és stratégiai energiaprojektek védelmére, kiemelve a fekete-tengeri Neptun Deep gázmező kiaknázását, amely hozzájárul Európa energiahatékonyságához.

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