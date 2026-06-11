A fenyegetett sziget már a háborúra készül: zúgtak a HIMARS rakétarendszerek a keleti nagyhatalom partjai közelében

A Lockheed Martin által gyártott HIMARS nagy mozgékonyságú rakétatüzérségi rendszerrel tavaly hajtottak végre először próbalövéseket a sziget keleti partján, a mostani hadgyakorlatot azonban első alkalommal rendezték meg a Kínával szemközti nyugati oldalon, a közép-tajvani Tajcsungban. A hadsereg tájékoztatása szerint a gyakorlat célja a rendszer mobilitásának és a "lőj és fuss" képességének bemutatása volt. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az indítás után a jármű gyorsan állást változtat, még mielőtt az ellenséges radarok bemérhetnék a pozícióját, ami jelentősen növeli a harctéri túlélőképességet.

A Tajvani-szoroson keresztül közvetlenül Kínára néző nyugati partszakaszok és iszapos síkságok számítanak egy esetleges kínai inváziós hadművelet legvalószínűbb célpontjainak.

A HIMARS rendszer mintegy 300 kilométeres hatótávolságával képes elérni a szoros túloldalán fekvő Fucsien tartomány part menti katonai létesítményeit is.

Az amerikai fegyverrendszert a hazai fejlesztésű Thunderbolt–2000 rakéta-sorozatvetőkkel összehangolva vetnék be, hogy csapást mérjenek az ellenséges erőkre már a kínai kikötőkből való kifutásukkor, vagy a későbbi partraszállási kísérlet során. Ez a koncepció szerves részét képezi annak az átfogó tajvani haderőreformnak, amely az aszimmetrikus hadviselésre helyezi a hangsúlyt, és amelynek keretében kisebb méretű, rendkívül mobilis, mégis jelentős tűzerejű fegyverekkel kívánják az országot egy nehezen bevehető "sündisznóvá" alakítani.

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