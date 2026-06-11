Bejelentette Aleksandar Vučić: „lemondani szándékozom” – Már a könyveit pakolja össze az elnöki hivatalban

Lemondani szándékozom. Értesíteni fogom Önöket, így senkit sem ér majd meglepetésként

– mondta a szerb elnök a rádióban szerdán.

Megjegyezte, már elkezdte összepakolni a könyveit az elnöki rezidencián.

Vučić hozzátette, fontolgatja, ki legyen pártja, a Szerb Haladó Párt elnökjelöltje az elnökválasztáson.

Elmondása szerint az elnökválasztást a következő 3–4 hónapban tartják meg.

Júliusban és augusztusban nem. Hogy akkor kiírják-e őket, az már más kérdés

– mondta, máris választási csalást lengetve be ellenfelei részéről.

Vučić június elején a Bloombergnek adott interjújában jelentette be, hogy mandátumának 2027-es lejárta után nem indul újra az elnökségért, amit egyébként a szerb alkotmány szerint nem is tehetne meg, mert az két ciklusban korlátozza az elnöki mandátumot. Vučić ugyanakkor abban az interjúban nem zárta ki, hogy miniszterelnökként folytatná politikusi pályáját. (2014 és 2017 között egyszer már volt miniszterelnök.)

Arról a Bloombergnek adott interjúban nem beszélt, hogy már idén lemondana, és előrehozott elnökválasztást tartanának.

Szerbiában egyébként az alkotmány szerint a miniszterelnök bír nagyobb hatalommal, az elnök szerepe döntően ceremoniális, de mivel közvetlenül választják, az informális hatalma jóval nagyobb, mint egy parlament által választott elnöknek.

Vučić elnöksége alatt az államfői hatalom informálisan még nagyobbra nőtt, az ország tényleges vezetése az ő kezébe került, míg az egymást váltó miniszterelnökök hatalma a kormány napi ügyeinek intézésére korlátozódik.

Vučić 2024 novembere óta, mikor leomlott az újvidéki vasútállomás tetőszerkezete, 16 ember halálát okozva, ismétlődő tüntetésekkel néz szembe. Az ellenzék azonban nem tudott megerősödni, továbbra is a Szerb Haladó Párt a legesélyesebb a hivatalosan 2027-re várható parlamenti választások megnyerésére.

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