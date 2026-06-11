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Bejelentette Trump: már a hétvégén aláírják az amerikai-iráni megállapodást!
Globál

Bejelentette Trump: már a hétvégén aláírják az amerikai-iráni megállapodást!

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Donald Trump amerikai elnök a Reuters szerint bejelentette, hogy J. D. Vance alelnök képviseli majd az Egyesült Államokat a hétvégén, Európában esedékes amerikai–iráni megállapodás ünnepélyes aláírásán.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy J. D. Vance alelnök képviseli az Egyesült Államokat

a hétvégén Európában esedékes amerikai-iráni megállapodás ünnepélyes aláírásán.

A döntés egyértelműen arra utal, hogy a két ország közötti kétoldalú tárgyalások kézzelfogható eredményt hoztak, és a folyamat a záró szakaszába lépett., írja a Reuters.

Bár az egyezmény részleteit és a ceremónia pontos helyszínét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, az alelnök személyes részvétele azt mutatja, hogy Washington kiemelt jelentőséget tulajdonít a megállapodásnak.

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Ahogy azt mi is megírtuk, pár órája éles fordulatot vett az iráni válság, Donald Trump ugyanis akkor bejelentette, hogy lefújja az Irán ellen csütörtök estére tervezett katonai csapásokat, miután állítása szerint a tárgyalások az iráni vezetés legmagasabb szintjére kerültek, és a megállapodás alapvető elemeit minden érintett fél elfogadta. A bejelentés különösen azért figyelemre méltó, mert a piacok még néhány órával korábban is egy esetleges amerikai katonai beavatkozás kockázatait árazták.

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Forrás: Reuters

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