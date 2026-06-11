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Csúcsra pörög az export: megállíthatatlanul ömlik az olaj az Oroszországon átfutó kulcsfontosságú vezetéken
Globál

Csúcsra pörög az export: megállíthatatlanul ömlik az olaj az Oroszországon átfutó kulcsfontosságú vezetéken

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A Kaszpi Csővezeték Konzorcium (CPC) olajszállításai májusban történelmi csúcsot értek el, ami elsősorban a kazah Tengiz-mező megnövekedett kitermelésének köszönhető, írja a Reuters. A kedvező folyamatok hatására a júniusi exporttervet is felfelé módosították.

A CPC-rendszeren keresztül májusban 7,187 millió tonna nyersolajat szállítottak, ami napi szinten mintegy 1,83 millió hordónak felel meg. Ez tízszázalékos növekedést jelent az áprilisi 6,314 millió tonnához képest.

A rekordot a Tengiz-mező termelésének helyreállása tette lehetővé, miután a hónap végén egy transzformátorhiba átmenetileg visszavetette a kitermelést.

A hálózaton továbbított kazah nyersolaj volumene egyetlen hónap alatt 5,45 millióról 6,27 millió tonnára ugrott, miközben az orosz forrásból származó szállítások is nőttek, 0,86 millióról 0,92 millió tonnára bővülve.

A konzorcium a júniusi exporttervet is megemelte, így az eredetileg tervezett napi 1,45 millió hordó helyett már 1,7 millió hordós, azaz havi szinten mintegy 6,5 millió tonnás mennyiséggel számolnak. A terv felülvizsgálatát két fő tényező indokolta, egyrészt a Kasagán-mező karbantartását 2027-re halasztották, másrészt a Tengiz-mezőn is teljesen helyreállt a kitermelés.

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Kazahsztán május elsejétől leállította a Németországba irányuló olajexportját, és a felszabaduló mennyiségeket a CPC-útvonalra irányította át. A konzorcium várakozásai szerint 2026-ban az összesített olajszállítás elérheti a 72 millió tonnát, ami meghaladja a tavaly regisztrált 70,5 millió tonnát.

A CPC-vezeték bonyolítja le a kazah olajexport több mint 80 százalékát, elsősorban a Tengiz-, a Kasagán- és a Karacsaganak-mezőkről származó nyersanyagot továbbítva. Az olajat a konzorcium Novorosszijszk melletti, juzsnaja-ozerejevkai terminálján rakják tartályhajókra a Fekete-tengeren. A CPC részvényesi struktúrájában Oroszország 31 százalékos, Kazahsztán 20,75 százalékos, míg a Chevron 15 százalékos részesedéssel rendelkezik.

Forrás: Reuters

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