Döntöttek: megszűnik a határellenőrzés

A szlovén kormány csütörtöki ülésén határozatot fogadott el a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes belső schengeni határellenőrzés megszüntetéséről - közölte a szlovén belügyi és közigazgatási minisztérium. A rendőrök éjféltől nem teljesítenek szolgálatot az érintett határátkelőkön, az okmányellenőrzéseket pedig a határ mentén és az ország belsejében végzett célzott rendőrségi intézkedések váltják fel.

A szlovén kormány csütörtöki ülésén döntött a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes belső schengeni határellenőrzés megszüntetéséről

Szlovénia 2023 októbere óta tart fenn ellenőrzést a horvát és a magyar határon, az intézkedést az előző kormány legutóbb hat hónappal, az év végéig hosszabbította meg.

A kormány egyúttal rendeletet adott ki a korábbi határellenőrzési rendelet hatályon kívül helyezéséről. A rendőrség tájékoztatása szerint éjfélkor megszűnik a rendőri jelenlét a horvát és a magyar határátkelőkön, módosítják a forgalmi jelzéseket, eltávolítják az ellenőrzéshez használt felszerelést, és az átkelés ismét akadálytalanná válik.

A kormány szerint a korábbi ellenőrzési forma fenntartására már nincs ok, mert a rendőrség hatékonyabb módszerekkel folytatja a határfelügyeletet. A tárca tájékoztatása szerint ez hozzájárulhat a forgalom javításához az amúgy is túlterhelt útszakaszokon.

A rendőrség a horvát és a magyar határ mentén, valamint az ország belsejében megerősíti az úgynevezett kompenzációs intézkedéseket azokon a helyszíneken, amelyeket az elemzések a másodlagos migráció és a határokon átnyúló bűnözés szempontjából érzékenynek minősítenek. Szlovénia emellett tovább erősíti az együttműködést a szomszédos országok rendőrségeivel, egyebek mellett operatív adatcserével és vegyes járőrökkel.

A határátkelőkről felszabaduló rendőrök visszatérnek saját egységeikhez, így több rendőr jut más feladatokra, köztük az uniós migrációs és menekültügyi paktum végrehajtásával összefüggő eljárásokra. A belügyminiszter szerint az ellenőrzések megszüntetése nem rontja, hanem javítja a biztonságot, mert a rendőrség célzottabban léphet fel a nyugat-balkáni migrációs útvonalon növekvő bevándorlás és a határokon átnyúló bűnözés ellen. A rendőrség közlése szerint az illegális határátlépések száma idén több mint hatvan százalékkal nőtt.

Az Európai Bizottság a múlt héten felszólította Szlovéniát és a schengeni övezet további nyolc államát az ideiglenes belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére. Az érintett országok között van Olaszország és Ausztria is, amelyek továbbra is ellenőrzést tartanak fenn a szlovén határon. A brüsszeli testület szerint a migrációs és menekültügyi paktum teljes körű alkalmazása jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy teljesüljenek a belső schengeni határellenőrzések fokozatos megszüntetésének feltételei. A paktumot péntektől kezdik teljeskörűen alkalmazni az Európai Unió tagállamaiban.

A szlovén kormány ugyanakkor nem fogadta el azt a korábban tervezett rendeletet, amely az uniós migrációs és menekültügyi paktum egyes részeinek szlovéniai végrehajtását szabályozta volna a megfelelő törvényi alap elfogadásáig. A belügyminiszter szerint a kabinet arra jutott, hogy rendelettel nem lehet pótolni törvényi szabályozást igénylő rendelkezéseket.

A miniszter közölte: Szlovénia ennek ellenére tartalmilag felkészült a paktum pénteken kezdődő teljes körű alkalmazására. Hozzátette, hogy a szükséges feladatokat a nemzetközi védelemről szóló törvény, valamint a rendőrségi jogkörök alapján látják el, és elfogadták a legfontosabb stratégiai és operatív dokumentumokat.

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