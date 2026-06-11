Durván megvágnák a home office-t, fellázadtak a miniszterelnökségi dolgozók Rómában

A sztrájkoló alkalmazottak arra panaszkodnak, hogy a hivatali épületekben nagy a túlzsúfoltság, rosszul karbatartottak, és mindenféle kártevők – például galambok és ázsiai darazsak – lepik el azokat.

A miniszterelnökségi alkalmazottak száma 3500 körülre tehető, és Róma összesen mintegy húsz épületében dolgoznak, többek között XVI. században épült palazzókban.

Carlo Deodato, Meloni hivatalának adminisztratív vezetője áprilisban rendelkezett arról, hogy a dolgozóknak a „feladatok összetettsége” miatt többet kell majd bent lenniük az irodában.

Olaszország irányítása olyan vezetési modellt igényel, amely képes egyensúlyt teremteni a rugalmasság és a munkavállalók jóléte iránti igény, valamint az intézményi prioritásokra való gyors reagálás szükségessége között

– olvasható az új direktívában.

Az alkalmazottak ugyanakkor arra panaszkodnak, hogy az épületek romosak és kényelmetlenek, és sokban a légkondicionálás sem működik, viszont a darazsak miatt pedig az ablakot nem tudják kinyitni.

A szakszervezetek szerint ha a dolgozóknak négy napot irodában kell tölteniük egy héten, költségesebbé válik a bejárás, ráadásul a turistáktól zsúfolt Rómában nehéz is közlekedni.

A rendelkezés nagyobb rugalmasságot ad azoknak a dolgozóknak, akik gyereket nevelnek, valamilyen fogyatékossággal rendelkeznek, illetve a terhes nőknek is. Ezt viszont azok a kollégák sérelmezik, akik nem esnek ezekbe a kategóriákba.

Az olasz kormány már 2017-ben elkezdte rugalmasabbá tenni alkalmazottai számára a távmunka szabályait, a koronavírus-járvány miatt pedig tovább lazítottak ezeken. A járvány elmúltával azonban a kormányok és a cégek egész Európában elkezdték ösztönözni a munkavállalókat a munkahelyre való visszatérésre.

A szakszervezetek felhívására a miniszterelnökség dolgozói csütörtökön egynapos sztrájkot tartanak.

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