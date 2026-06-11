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Durvul a helyzet: Trump támadást indított, bejelentették a Hormuzi-szoros lezárását
Globál

Durvul a helyzet: Trump támadást indított, bejelentették a Hormuzi-szoros lezárását

Portfolio
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Újabb támadást hajtott végre ma éjjel Irán ellen az amerikai haderő, Donald Trump amerikai elnök pedig újabb csapásokat helyezett kilátásba arra az esetre, ha Teherán továbbra sem hajlandó megállapodni az USA-val. Válaszul Irán szomszédos semleges közel-keleti országok területét támadta.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) ma hajnalban bejelentette:

Az Egyesült Államok összfegyvernemi támadást hajtott végre Irán ellen

– kommunikációs rendszereket, megfigyelőeszközöket, fegyverindítókat céloztak. Közölték: a katonai műveletek egyelőre befejeződtek.

Irán válaszcsapásként Jordániát, Kuvaitot és Bahreint támadta – a légvédelmet aktiválták ezekben az országokban, sérültekről nincs hír.

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Teherán azt is bejelentette, hogy lezárják a Hormuzi-szorost és elkezdték lőni az itt áthaladó hajókat

– Amerika cáfolta, hogy támadás történt volna a térség forgalma ellen és azt állítják, hogy zavartalanul folyik tovább az áthaladás a tengerszoroson.

Trump elnök később interjút adott a Fox Newsnak, melyben azt mondta: Irán megkérte Amerikát, hogy állítsa le a támadásokat; a kérésnek egyelőre eleget tesznek,

de újabb csapások lesznek már ma, ha Irán nem lesz hajlandó megállapodást kötni.

Trump és Pete Hegseth védelmi miniszter is azzal vádolta Iránt, hogy húzzák az időt, próbálják lóvá tenni Amerikát. Mindkét vezető hangsúlyozta: a katonai csapásokat most nyomásgyakorlási eszközként használják, Washington továbbra is megállapodást akar Teheránnal.

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Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

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