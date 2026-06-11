Éles fordulat Trumpnál: lefújta az Irán elleni katonai csapást, de egy dologban nem engedett

Váratlanul dolgot jelentett be közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök csütörtök este az iráni helyzettel kapcsolatban. Az elnök közölte, hogy visszavonja az Irán ellen erre az estére tervezett katonai csapásokat és bombázásokat,
mivel a tárgyalások az iráni vezetés legmagasabb szintjére kerültek, és azok alapvető feltételeit a résztvevő felek elfogadták.
Trump közösségi oldalán közzétett nyilatkozatában azt írta, hogy az Egyesült Államok, Izrael, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Törökország, Pakisztán, Bahrein, Kuvait, Jordánia és Egyiptom is jóváhagyta a megállapodás főbb pontjait, így az eredetileg tervezett katonai műveletre nem kerül sor.
Az amerikai elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Iránnal szemben fenntartott tengeri blokád továbbra is érvényben marad egészen addig, amíg a végleges megállapodást alá nem írják. A dokumentum aláírásának helyszínét és időpontját később jelentik be.
A bejelentés jelentős fordulatot jelent a nap korábbi eseményeihez képest. Trump ugyanis még csütörtök délelőtt is kemény hangvételű üzeneteket küldött Teheránnak, és több sajtóértesülés szerint az amerikai adminisztráció komolyan mérlegelte egy súlyos katonai csapás lehetőségét.
A befektetők emiatt fokozott figyelemmel követték az eseményeket, hiszen egy amerikai beavatkozás újabb súlyos eszkalációt hozhatott volna a Közel-Keleten. geopolitikai kockázatok a pénzügyi piacokon is érezhetőek voltak. A mostani bejelentésre a piac egyből reagált:
az olajár 2,4 százalékos esésbe kapcsolt, az arany pedig 1,4 százalékkal ugrott meg, az ezüst grafikonja ennél is nagyobb pluszt mutat.
A közleményből ugyanakkor továbbra sem derül ki pontosan, milyen megállapodás körvonalazódik Irán és az érintett országok között, illetve hogy Teherán milyen konkrét vállalásokat tett. Az is kérdéses, hogy a tengeri blokád fenntartása mellett milyen ütemezés szerint haladhatnak tovább a tárgyalások. Ezért továbbra is érdemes fenntartásokkal kezelni a bejelentés tartósságát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mekkora üzlet a 2026-os foci-vb, és hogyan keressünk vele pénzt?
Korszakhatárhoz érkeztünk.
Kiderült, mikor jöhet az újabb kamatemelés az EKB-tól!
Váratlan fordulat.
Lakáshitelesek, figyelem: döntött a Tisza-kormány a kamatstop sorsáról
Csaknem öt után fellélegezhet a bankszektor.
Milliárdos vámháború árnyéka vetül Brüsszel és Washington tárgyalására
Napok vannak hátra.
Tömeges leépítések jönnek a Volkswagennél
19 ezer munkahelyet érint.
Kiderült, mennyi állami pénzből kampányoltak a pártok a választáson
Több érdekesség is van.
A pénzkeresés alkímiája– díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
AI-piaci fordulat az IPO-láz előtt - már az Anthropic vezet az amerikai vállalatoknál
A Ramp AI Index szerint 2026 májusában már több amerikai vállalat fizetett Anthropic-szolgáltatásért, mint OpenAI-előfizetésért - miközben a közelgő technológiai IPO-k újra a befektetői fi
Október végéig meghosszabbítanák a Babaváró gyermekvállalási határidejét
4 hónappal kitolnák a gyermekvállalási határidejét azon Babaváró hitellel rendelkező fiatal házaspároknál, akiknél ez az időpont most lejárna. Ezzel mintegy 24 700 család mentesülhet a b
Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd
"Nem érdekelne, hogy nem vagyunk kint a vb-n, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint"
Negyven éve nem vagyunk ott a futball VB-n. Nem érdekel, ahogy negyven éve nem érdekel, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint a futball VB-n.... The post "Nem érdekelne, hogy nem vagyunk ki
"Regime change" a Fed élén: mit hozhat a Warsh-korszak a piacoknak?
Kevin Warsh kevesebb jegybanki iránymutatást, kisebb Fed-mérleget és adatvezéreltebb monetáris politikát ígér - miközben az inflációs és geopolitikai kockázatok ismét próbára tehetik a kö
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
A világ legnagyobb sportüzlete - Az idei VB minden rekordot megdönthet
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság már a kezdő sípszó előtt történelmet írt. Először rendez három ország közösen vb-t, először indul 48 csapat, és először lépheti át a... The post
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.
Hiába nyernének vele a magyar termelők, mégsem lépik meg: mitől félnek ennyire?
Sokat beszélnek erről a szakértők, de a gyakorlatban mégsem jutunk egyről a kettőre.
Karnyújtásnyira az EU-s pénzek: ennyi elegendő lesz a Bizottságnak?
Fontos lépések történtek.