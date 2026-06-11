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Éles fordulat Trumpnál: lefújta az Irán elleni katonai csapást, de egy dologban nem engedett
Globál

Éles fordulat Trumpnál: lefújta az Irán elleni katonai csapást, de egy dologban nem engedett

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Éles fordulatot vett az iráni válság csütörtök este: Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy lefújja az Irán ellen csütörtök estére tervezett katonai csapásokat, miután állítása szerint a tárgyalások az iráni vezetés legmagasabb szintjére kerültek, és a megállapodás alapvető elemeit minden érintett fél elfogadta. A bejelentés különösen azért figyelemre méltó, mert a piacok még néhány órával korábban is egy esetleges amerikai katonai beavatkozás kockázatait árazták.

Váratlanul dolgot jelentett be közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök csütörtök este az iráni helyzettel kapcsolatban. Az elnök közölte, hogy visszavonja az Irán ellen erre az estére tervezett katonai csapásokat és bombázásokat,

mivel a tárgyalások az iráni vezetés legmagasabb szintjére kerültek, és azok alapvető feltételeit a résztvevő felek elfogadták.

Trump közösségi oldalán közzétett nyilatkozatában azt írta, hogy az Egyesült Államok, Izrael, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Törökország, Pakisztán, Bahrein, Kuvait, Jordánia és Egyiptom is jóváhagyta a megállapodás főbb pontjait, így az eredetileg tervezett katonai műveletre nem kerül sor.

Az amerikai elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Iránnal szemben fenntartott tengeri blokád továbbra is érvényben marad egészen addig, amíg a végleges megállapodást alá nem írják. A dokumentum aláírásának helyszínét és időpontját később jelentik be.

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Irán komoly fenyegetést küldött Washingtonnak

A bejelentés jelentős fordulatot jelent a nap korábbi eseményeihez képest. Trump ugyanis még csütörtök délelőtt is kemény hangvételű üzeneteket küldött Teheránnak, és több sajtóértesülés szerint az amerikai adminisztráció komolyan mérlegelte egy súlyos katonai csapás lehetőségét.

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A befektetők emiatt fokozott figyelemmel követték az eseményeket, hiszen egy amerikai beavatkozás újabb súlyos eszkalációt hozhatott volna a Közel-Keleten. geopolitikai kockázatok a pénzügyi piacokon is érezhetőek voltak. A mostani bejelentésre a piac egyből reagált:

az olajár 2,4 százalékos esésbe kapcsolt, az arany pedig 1,4 százalékkal ugrott meg, az ezüst grafikonja ennél is nagyobb pluszt mutat.

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A közleményből ugyanakkor továbbra sem derül ki pontosan, milyen megállapodás körvonalazódik Irán és az érintett országok között, illetve hogy Teherán milyen konkrét vállalásokat tett. Az is kérdéses, hogy a tengeri blokád fenntartása mellett milyen ütemezés szerint haladhatnak tovább a tárgyalások. Ezért továbbra is érdemes fenntartásokkal kezelni a bejelentés tartósságát.

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