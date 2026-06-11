Újabb fronton mérgesedik a diplomáciai botrány Lengyelország és Ukrajna közt: most éppen egy buszokkal kapcsolatos megállapodás borult azért, mert Vinnicja utcát nevezett el Sztyepan Bandera ukrán nacionalista vezetőről.

Az elmúlt hetekben jelentősen leromlott a kapcsolat Lengyelország és Ukrajna közt: ennek hátterében az áll, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök katonai alakulatot nevezett el a nácikkal is kollaboráló Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) „hőseiről.” Az alakulat tagjai több tízezer lengyel civilt lemészároltak a második világháború alatt.

Súlyosbítja a helyzetet, hogy úgy néz ki, Zelenszkij ötlete valóságos cunamit indított el Ukrajnában:

utcákat, köztereket kezdtek el átnevezni egykori részben lengyelellenes ukrán nacionalista vezetőkről, köztük Sztyepan Banderáról, az OUN-B szervezet vezetőjéről.

Így tett Vinnicja is – válaszul pedig a lengyel Kielcevezetése úgy döntött, inkább nem segítik a települést a közlekedési hálózat fejlesztésével.

Kielce eredetileg 15 darab 20 éves autóbuszt akart odaadni Vinnicjának, ezek a város troli- és villamoshálózatát váltották volna fel, mivel a település tömegközlekedési hálózata alig működik az energiaellátó infrastruktúrát érő orosz támadások miatt.

Kielce azzal érvelt: „nem megfelelő az időzítése” a buszok átadásának, mivel Varsó és Kijev kapcsolata megromlott.

Külön hangsúlyozták, hogy „nem méltó,” hogy az adományozott lengyel buszok többek közt pont az ominózus Sztyepan Bandera utcán haladnának át.

Válaszul Vinnicja polgármestere visszavonta a buszok iránti kérelmet. Azt mondta: a járművekre továbbra is szükség lenne, de nem szeretné, hogy a háborús adományozásból „politikai ügy” lenne. A Banderáról elnevezett utcát viszont nem nevezik vissza.

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