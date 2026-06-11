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Elszabadult ukrán tengeri drón robbant föl egy NATO-tagországban, határozott lépést követel a védelmi miniszter
Globál

Elszabadult ukrán tengeri drón robbant föl egy NATO-tagországban, határozott lépést követel a védelmi miniszter

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Radu Miruta román védelmi miniszter azt kérte Ukrajnától, programozzák be úgy tengeri drónjaikat, hogy önmagukat robbantsák fel, amennyiben elvész felettük az irányítás, és román területek felé indulnak meg – írja a The Kyiv Independent.

Radu Miruta azután állt elő a javaslattal, hogy június 5-én egy irányíthatatlanná vált ukrán tengeri drón robbant fel a konstancai kikötőben. Az incidens nem követelt áldozatokat.

Kijev közlése szerint az eszközt az orosz elektronikai zavarás térítette el.

A román védelmi miniszter azt kérte, hogy az ukrán haditengerészeti drónokat úgy programozzák be, hogy a román felségvizek határát jelentő 12 tengeri mérföldes, azaz mintegy 22 kilométeres zónánál automatikusan megsemmisítsék magukat.

Szeretném azt javasolni az Oroszország által indított brutális háborút vívó ukrán szomszédainknak, hogy garantálják, hogy a Fekete-tengerre bocsátott összes drónjuk rendelkezzen ezzel a technikai biztonsági megoldással

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– fogalmazott Miruta egy televíziós interjúban.

A tárcavezető hozzátette, hogy a konstancai eset kivizsgálása jelenleg is folyamatban van, Bukarest pedig kérdéssort küldött Kijevnek az eset körülményeinek tisztázására. Románia többek között arra vár választ, hogy mikor veszítették el az irányítást az eszköz felett, és milyen robbanóanyagot szállított.

Ukrajna rendszeresen alkalmaz Magura és Sea Baby típusú tengeri drónokat orosz célpontok ellen a Fekete-tengeren, ám ezek egy része az orosz elektronikai zavarás miatt működésképtelenné válik, vagy letér a tervezett útvonalról.

Nem ez az első eset, hogy ukrán légi vagy tengeri drónok NATO-tagállamok – többek között Finnország, Észtország, Lettország és Görögország – területére tévedtek. Kijev több alkalommal is bocsánatot kért, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a történtekért elsősorban az orosz agresszió a felelős.

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Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

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