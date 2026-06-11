Évtizedek óta nem látott fordulat: 15 millió menekült tért vissza a romba dőlt otthonába

Tavaly 5,4 millió ember kényszerült elhagyni az otthonát, így a menekültek és a menekültszerű helyzetben lévők száma
világszerte 41,6 millióra változott, amely magában foglalja a hatmillió palesztin menekültet is.
Ezzel párhuzamosan mintegy 14,7 millió menekült és belső menekült tért vissza otthonába, ami 50 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és 1965 óta a második legmagasabb adatnak számít. A hazatérők döntő többsége hat országba – a Kongói Demokratikus Köztársaságba, Szudánba, Szíriába, Afganisztánba, Ukrajnába és Mianmarba – utazott vissza.
A hazatérők közül megközelítőleg 2,9 millióan voltak afgán állampolgárok, köztük 1,9 millió menekült, ami az egy évvel korábbi adat ötszöröse. A folyamatot elsősorban Irán és Pakisztán szigorodó intézkedései váltották ki, a hazatérők közül ugyanis sokan arról számoltak be, hogy nem maradt más választásuk. Emiatt az afgán menekültek globális létszáma 5,8 millióról 3,7 millióra esett vissza. Szíriában Bassár el-Aszad kormányának 2024 decemberi bukását követően mintegy 1,3 millióan tértek vissza az országba 2025-ben – ez csaknem háromszorosa az előző évinek –, így a szíriai menekültek száma hatmillióról 4,9 millióra mérséklődött.
Az UNHCR ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a visszatérők sok helyen rendkívül nehéz körülmények közé érkeznek meg. A biztonsági kockázatok, a súlyos infrastrukturális károk, a kedvezőtlen gazdasági feltételek és a korlátozott alapszolgáltatások miatt ugyanis kérdéses, hogy a hazatérések hosszú távon fenntarthatók maradnak-e.
A jelentésből az is kiderül, hogy a közel-keleti válság 2026-ban már érdemben befolyásolja a globális kényszerű lakóhelyelhagyási trendeket. A február végi amerikai–izraeli légicsapások miatt Iránban mintegy 3,2 millió embert kellett ideiglenesen kitelepíteni, míg Libanonban a március 2-án kirobbant háború óta körülbelül egymillióan kényszerültek elhagyni az otthonukat.
Az UNHCR azt a célt tűzte ki, hogy 2035-ig a felére csökkenti a menekültek és a tartós támogatásra szoruló kényszerű lakóhelyelhagyók számát. Az ehhez szükséges stratégia a munkahelyteremtésre, a képzési lehetőségek támogatására – különösen az alacsony és közepes jövedelmű befogadó országokban –, valamint az önkéntes hazatérések ösztönzésére épül. Jelenleg a menekültek 70 százaléka már legalább öt éve száműzetésben él.
Forrás: Reuters
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