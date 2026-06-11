Halálos robbanás rázta meg Kínát, egyelőre azt sem árulták el, mi történt

Hét ember életét vesztette, további tizenheten pedig megsérültek, miután robbanás történt csütörtök hajnalban Kína délnyugati részén, a Kuanghszi autonóm területen - közölték a helyi hatóságok.

A robbanás helyi idő szerint hajnali 1 óra 40 perc körül történt Hszingan településen. A balesetben heten életüket vesztették, a sérülteket kórházba szállították. A hatóságok tájékoztatása szerint egyik sérült sincs életveszélyes állapotban.

A helyszínen megkezdődött a baleset körülményeinek kivizsgálása. A hatóságok közlése szerint

kizárták, hogy a térség gázvezetékei okozták volna a robbanást vagy veszélyt jelentettek volna.

A hegyvidéki térségben fekvő Hszingan ásványkincsekben és mezőgazdasági erőforrásokban gazdag területen található. A robbanás okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

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