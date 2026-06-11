MEX Mexikó Dél-Afrika RSA Ma 21:00
A csoport
KOR Dél-Korea Csehország CZE Péntek 04:00
A csoport
  • Megjelenítés
Halálos robbanás rázta meg Kínát, egyelőre azt sem árulták el, mi történt
Globál

Halálos robbanás rázta meg Kínát, egyelőre azt sem árulták el, mi történt

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hét ember életét vesztette, további tizenheten pedig megsérültek, miután robbanás történt csütörtök hajnalban Kína délnyugati részén, a Kuanghszi autonóm területen - közölték a helyi hatóságok.

A robbanás helyi idő szerint hajnali 1 óra 40 perc körül történt Hszingan településen. A balesetben heten életüket vesztették, a sérülteket kórházba szállították. A hatóságok tájékoztatása szerint egyik sérült sincs életveszélyes állapotban.

A helyszínen megkezdődött a baleset körülményeinek kivizsgálása. A hatóságok közlése szerint

kizárták, hogy a térség gázvezetékei okozták volna a robbanást vagy veszélyt jelentettek volna.

A hegyvidéki térségben fekvő Hszingan ásványkincsekben és mezőgazdasági erőforrásokban gazdag területen található. A robbanás okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Még több Globál

Mélységi támadásokkal folytatódik a háború, de a frontvonal alig mozdul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Sürgősen lép a NATO az orosz drónok miatt - Zárt ajtók mögött döntöttek a folytatásról

Elmarad a létfontosságú segítség: egy utcanév miatt robbant ki a diplomáciai botrány Ukrajnában

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött a hét egyik legfontosabb adata, Donald Trump bejelentésére vérengzés alakult ki a tőzsdéken
Trump bejelentésére gyengülni kezdett a forint
Ukrajna evakuál, közel lehet a háború lezárása – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility