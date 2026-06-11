Irán komoly fenyegetést küldött Washingtonnak

A Hátam al-Anbija központi parancsnokság csütörtökön kiadott közleményében reagált Donald Trump korábbi kijelentésére, amelyben az amerikai elnök újabb csapást helyezett kilátásba Irán ellen. A hadvezetés szerint
egy esetleges támadásra az eddigieknél jóval súlyosabb választ adnának.
Az iráni katonai vezetés egyúttal az ország energetikai infrastruktúráját fenyegető amerikai retorikára is kitért. Az állami médiában közzétett nyilatkozatban leszögezték, hogy vagy mindenki exportálhat olajat és gázt, vagy senki. A parancsnokság arra is figyelmeztetett, hogy egy fegyveres konfliktus könnyen eszkalálódhat, ami
az egész közel-keleti régió biztonságát veszélybe sodorhatja.
Forrás: Reuters
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