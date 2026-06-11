Irán komoly fenyegetést küldött Washingtonnak

Irán katonai főparancsnoksága az eddigieknél is keményebb válaszcsapással fenyegette meg az Egyesült Államokat arra az esetre, ha Washington katonai akciót indítana az ország ellen - írja a Reuters.

A Hátam al-Anbija központi parancsnokság csütörtökön kiadott közleményében reagált Donald Trump korábbi kijelentésére, amelyben az amerikai elnök újabb csapást helyezett kilátásba Irán ellen. A hadvezetés szerint

egy esetleges támadásra az eddigieknél jóval súlyosabb választ adnának.

Az iráni katonai vezetés egyúttal az ország energetikai infrastruktúráját fenyegető amerikai retorikára is kitért. Az állami médiában közzétett nyilatkozatban leszögezték, hogy vagy mindenki exportálhat olajat és gázt, vagy senki. A parancsnokság arra is figyelmeztetett, hogy egy fegyveres konfliktus könnyen eszkalálódhat, ami

az egész közel-keleti régió biztonságát veszélybe sodorhatja.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images