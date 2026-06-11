Kibertámadás történt, érzékeny adatokat szereztek meg a Novo Nordisktól

Csütörtöki bejelentése szerint illetéktelen hozzáférést észlelt belső informatikai rendszereiben a Novo Nordisk, a támadók pedig bizalmas, köztük személyes adatokat is megszereztek.

Csütörtökön közölte a Novo Nordisk, hogy

illetéktelen hozzáférést észlelt belső informatikai rendszereiben; a támadók bizalmas információkhoz, köztük személyes adatokhoz is hozzájutottak.

A dán gyógyszergyártó külső kiberbiztonsági szakértők bevonásával indított vizsgálatot az incidens körülményeinek tisztázására, és az illetékes hatóságokat is értesítette a történtekről. A vállalat óvintézkedésként átmenetileg leállította egyes belső informatikai rendszereit, és jelenleg is azon dolgozik, hogy azokat ellenőrzött, biztonságos módon állítsa helyre.

A társaság hangsúlyozta, hogy az incidens nem érinti az alapvető üzleti folyamatokat, így a gyártás és a mindennapi működés zavartalanul folytatódik. A Novo Nordisk tájékoztatása szerint az érintetteket folyamatosan értesítik a fejleményekről.

Forrás: Reuters

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