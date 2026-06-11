Kimondta a NATO egyik legerősebb vezetője: tárgyalni kell Putyinnal - Ehhez pedig egy ember kell

Régóta támogatom, hogy azonosítsunk egy megbízható embert, aki élvezi az összes tagállam bizalmát, aki Európa álláspontját képviseli, ezen fogok a jövőben is dolgozni”

– mondta az orosz-ukrán háború lezárására irányuló tárgyalások kapcsán.

Arra is kitért, hogy Olaszország továbbra is Ukrajnát támogatja és úgy látja, további nyomást kell gyakorolni Moszkvára.

A politikus hangsúlyozta: a frontvonalon a helyzet szinte változatlan január óta, emiatt pedig Oroszország folyamatosan eszkalálja az ukrán civil lakosság elleni támadásokat, közben ultimátumokat és fenyegetéseket küld Ukrajnának és az EU tagállamainak is.

Meloni úgy látja: csak további nyomásgyakorlással lehet elérni, hogy Oroszország tényleg leüljön a tárgyalóasztalhoz és őszinte szándékkal a háború befejezéséről kezdjenek egyeztetni.

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