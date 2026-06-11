Látványos grafikon mutatja, hogyan apadt el az ukrán menekültek áradata Magyarországon

2026. április 30-án összesen 4,37 millió, Ukrajnából menekült, nem uniós állampolgár rendelkezett ideiglenes védelemmel az Európai Unióban, ami március végéhez képest 42 990 fős (+1,0%), 2025 áprilisához képest pedig 105 290 fős (+2,5%) növekedést mutat.
Az Ukrajnából érkező, ideiglenes védelemben részesülők legnagyobb számát befogadó EU-országok Németország (1 279 660 fő; az EU-összlétszám 29,3 %-a), Lengyelország (971 255 fő; 22,2 %) és Csehország (384 435 fő; 8,8 %) voltak.
Magyarországon 44 330 ideiglenes védelemben részesült személy tartózkodott április végén, ami 30 245 fős, 215%-os növekedést mutat 2022 májusához képest. (Oroszország 2022. február 24-én támadta meg Ukrajnát.)
Ahogy az a görbén is látszik – és ezen sok csodálkozni való nincs is –, Magyarországon 2022-ben még 2117 fővel nőtt havi átlagban az ideiglenes védelemben részesített ukránok száma, ám a havi átlagos növekedés 2023-ra 415-re, 2024-re 440-re, 2025-re pedig 345-re változott, és 2026 első négy hónapjának átlaga már csak 258 fő volt.
Az ideiglenes védelem alatt álló személyek száma 24 EU-országban nőtt, 3-ban pedig csökkent. A legnagyobb abszolút növekedést Lengyelországban (+9 850; +1,0%), Olaszországban (+7 020; +20,8%) és Németországban (+4 705; +0,4%) figyelték meg. A legnagyobb csökkenést Franciaországban (-440; -0,9%) és Írországban (-125; -0,1%) regisztrálták. A térségünkben százalékosan Ausztria mutatta havi alapon a legnagyobb növekedést (+1,4%), míg Magyarország utolsó helyen állt áprilisban (+0,6%).
Az éves növekedésben három ország is megelőzte Magyarroszágot (+9,7%), míg az áprilisi lengyel szám egyedüliként csökkenést mutat (-1,6%).
Az ezer főre jutó ideiglenes védelemben részesülők aránya Csehországban volt a legmagasabb (35,2), majd Lengyelországban (26,6) és Szlovákiában (26,5), míg az uniós átlag 9,7 volt. Magyarországot ebben a mutatóban a régiós lista alján találjuk.
2026. április 30-án az ukrán állampolgárok az EU-ban az ideiglenes védelem kedvezményezettjeinek több mint 98,5%-át tették ki. A felnőtt nők a teljes létszám 43,4%-át, a felnőtt férfiak 26,7%-át, a kiskorúak pedig az összes kedvezményezett közel egyharmadát (29,9%) tették ki.
A cikkben bemutatott adatok az ideiglenes védelmi jogállás megadására vonatkoznak, amely a Tanács 2022. március 4-i (EU) 2022/382 végrehajtási határozatán alapul. Ez a határozat elismeri, hogy az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja következtében az Ukrajnából lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása áll fenn, és bevezeti az ideiglenes védelmet. 2025 június 13-án az Európai Tanács határozatot fogadott el az e személyek számára biztosított ideiglenes védelem meghosszabbításáról 2026. március 4-től 2027. március 4-ig.
Az ENSZ Menekültügyi Ügynöksége (UNHCR) április végi adatai szerint az ukrán állampolgárok közül
- 5 213 200 Európába,
- 549 090 Európán túlra menekült, azaz
- összesen 5 762 290 ukrán menekültet regisztráltak világszerte.
Az ügynökség adatai szerint 65 770 ukrán menekültet regisztráltak Magyarországon március végéig az ENSZ Menekültügyi Reagálási Terv keretében.
Lényeges különbség, hogy az UNHCR adatbázisa a humanitárius krízis globális kiterjedését és a mozgásokat követi le a nyers határátlépések, illetve a menekültek becsült teljes létszáma alapján, az EU-n kívüli országokat is beleértve. Ezzel szemben az Eurostat-jelentés szigorúan a tagállami hatóságok által adminisztratívan jóváhagyott és az Európai Unióban jelenleg is aktív, érvényes ideiglenes védelmi jogállások pontos számát összesíti.
Címlapkép forrása: Europa Press 2022 via Getty Images
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