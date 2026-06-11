Megnevezték Amerikából az orosz támadás következő célpontját

Az amerikai agytröszt azt írja: Kosztyantynivkát már 2025 augusztusa óta ostromolják az oroszok – azután került fókuszba a donyecki város, hogy Torecket és Csasziv Jár nagy részét elfoglalták.

Az amerikaiak megállapítják: Oroszország eredeti műveleti tervei szerint Kosztyantynivkát májusig akarták elfoglalni, és késő tavasszal-nyáron már Szlovjanszk és Liman elfoglalására akartak fókuszálni, ez azonban nem valósult meg.

Az ISW értékelése szerint az orosz erők most Kosztyantynivka 12,69%-át tartják ellenőrzésük alatt.

Az amerikai elemzők értékelése szerint reálisan várható, hogy a nyáron az orosz erők előrébb fognak nyomulni a városban és nagyobb területet fognak tudni meghódítani, bár jelentős veszteségek árán. Összességében viszont a donyecki „erődövezetben” – Kramatorszk-Szlovjanszk-Liman térségében nem várható jelentős előretörés idén - az orosz haderőnek nincs elég erőforrása, hogy egyszerre sikeres támadást vezessen ezekben a szektorokban és mellette még Kupjanszk városnál, Zaporizzsja megyében is.

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