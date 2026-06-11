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Mélységi támadásokkal folytatódik a háború, de a frontvonal alig mozdul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Globál

Mélységi támadásokkal folytatódik a háború, de a frontvonal alig mozdul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

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Mélységi csapásokkal folytatódik a háború: Oroszország és Ukrajna egyaránt nagy hatótávolságú drónokkal és rakétákkal támadja egymás belső területeit. A frontvonalon minimális a mozgás: az oroszok Kosztyantynivkára (Donyeck) és Zaliznyicsnyére (Zaporizzsja) fókuszálják szárazföldi műveleteiket. Közben hamarosan amerikai delegáció érkezik Oroszországba, Moszkva pedig Európával is hajlandó lenne tárgyalni. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború csütörtöki eseményeivel.
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Reggeli ukrán jelentés

Megérkezett az ukrán légierő reggeli légvédelmi jelentése: 221 drónt és két Iszkander-M rakétát lőttek ki az oroszok Ukrajnára, 195 drónt tudott elhárítani a légvédelem.

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Pavlohradot lőtték az oroszok

A Dnyipropetrovszk megyében található nagyvárost tegnap késő este, éjfél körül több komolyabb támadás is érte, egyelőre 12 sérültről tudni.

Az oroszok mindössze 60 kilométerre vannak a 100 ezres várostól.

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Mélységi támadásokkal folytatódik a háború, de a frontvonal alig mozdul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború csütörtöki eseményeivel.

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Címlapkép forrása: Fermin Torrano/Anadolu via Getty Images

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