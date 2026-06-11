Reggeli ukrán jelentés
Megérkezett az ukrán légierő reggeli légvédelmi jelentése: 221 drónt és két Iszkander-M rakétát lőttek ki az oroszok Ukrajnára, 195 drónt tudott elhárítani a légvédelem.
Pavlohradot lőtték az oroszok
A Dnyipropetrovszk megyében található nagyvárost tegnap késő este, éjfél körül több komolyabb támadás is érte, egyelőre 12 sérültről tudni.
Az oroszok mindössze 60 kilométerre vannak a 100 ezres várostól.
Mélységi támadásokkal folytatódik a háború, de a frontvonal alig mozdul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború csütörtöki eseményeivel.
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