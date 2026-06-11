Milliárdos vámháború árnyéka vetül Brüsszel és Washington tárgyalására

A két fél még 2004-ben indított egymással párhuzamosan eljárást a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO). Az Egyesült Államok az Airbusnak, míg az Európai Unió a Boeingnek nyújtott állami támogatásokat kifogásolta, tisztességtelen versennyel vádolva a másik felet. A WTO végül 2019-ben engedélyezte Washingtonnak, hogy az Airbus-ügy kapcsán 7,5 milliárd dollár értékű uniós termékre – például sajtokra – vessen ki büntetővámot. Egy évvel később Brüsszel is zöld utat kapott, így 4 milliárd dollárnyi amerikai importra, köztük dohánytermékekre és szeszes italokra vezethetett be ellenintézkedéseket. A felek végül 2021. június 15-én öt évre felfüggesztették ezeket a vámokat.
Az Európai Bizottság szóvivője csütörtökön megerősítette, hogy
a felfüggesztés meghosszabbításáról szóló tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak.
A felek 2021-ben azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy átfogó megállapodást dolgoznak ki a nagyméretű repülőgépek támogatásáról, és közösen lépnek fel a nem piaci szereplők – leginkább Kína – repülőgépipari törekvéseivel szemben. Akkor úgy tervezték, hogy öt éven belül véglegesen rendezik a vitát.
A feszültség azonban a várakozásokkal ellentétben tovább éleződött, így az uniós export jelentős részét továbbra is amerikai vámok sújtják, bár a repülőgépek és a repülőgép-alkatrészek egyelőre mentesülnek a korlátozások alól.
Forrás: Reuters
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