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Mexikó 1 0 Dél-Afrika
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Orosz olajfinomítót ért ukrán találat!
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Orosz olajfinomítót ért ukrán találat!

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Az ukrán hadsereg csütörtökön bejelentette, hogy csapást mért a dél-oroszországi Krasznodari határterületen fekvő afipszkiji olajfinomítóra, valamint dróngyártáshoz köthető létesítményekre.

Az ukrán hadsereg közölte, hogy

csapást mért a dél-oroszországi Krasznodari határterületen található afipszkiji olajfinomítóra,

valamint dróngyártáshoz kapcsolódó létesítményekre.

Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint az éjszakai támadás következtében tűz ütött ki a finomítóban. Az orosz hatóságok ezzel szemben azt közölték, hogy a lezuhanó dróntörmelék okozta tüzet már eloltották a helyszínen.

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Az ukrán katonai vezetés arról is beszámolt, hogy az orosz ellenőrzés alatt álló Krím-félszigeten drónok és pilóta nélküli vízi járművek gyártásához köthető létesítményeket is találat ért.

Forrás: Reuters

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