Összeomlott a közös európai szupervadászgép-projekt: teljesen új fegyverekre válthat Európa legerősebb hatama

Boris Pistorius védelmi miniszter a berlini légiszalonon a Deutsche Wellének nyilatkozva elmondta, hogy Berlin
átmeneti megoldásként mérlegeli az amerikai F-35-ös, ötödik generációs vadászgépek további beszerzését, egy már futó nemzetközi, hatodik generációs programhoz való csatlakozást, valamint egy Airbus vezette nemzeti fejlesztés elindítását.
A miniszter utalt egy lehetséges negyedik opcióra is, de ennek részleteit nem kívánta megosztani, és hangsúlyozta, hogy még egyik változatról sem született végleges döntés.
Holger Neumann altábornagy, a német légierő parancsnoka megerősítette, hogy a leendő megoldástól függetlenül a légierő egy pilóta vezette, hálózatba kapcsolt platformban gondolkodik, hasonlóan az amerikai, a brit, illetve a GCAP-koncepcióhoz. Az Egyesült Királyság, Olaszország és Japán közös, hatodik generációs vadászgépprojektje, a GCAP (Global Combat Air Programme) az egyetlen megmaradt ilyen európai kezdeményezés, bár iparági szereplők korábban jelezték, hogy az alapító tagok körének bővítése nehézségekbe ütközhet.
Neumann arra kérte a védelmi tárcát, hogy a 2035 utáni időszakra szerezzen be ötödik generáción túli rendszereket, kiemelve, hogy ez nem feltétlenül az új platform azonnali hadrendbe állítását jelenti, hanem azt, hogy addigra el kell indulni ezen az úton.
Berlin hétfőn hivatalosan is lezárta a New Generation Fighter (NGF) programot, amely az FCAS központi elemét képezte. A projekt az Airbus és a francia Dassault között a vezető szerepért és a munkamegosztásért éveken át folyó vita miatt futott zátonyra.
A Financial Times értesülései szerint az Airbus már egy nyolctagú ipari konzorcium élén, Team Gen 6 néven készül alternatív, hatodik generációs vadászgépekre vonatkozó ajánlatot tenni Berlinnek. A szövetségben olyan vállalatok vesznek részt, mint az MBDA, a Hensoldt, az MTU Aero Engines és a Diehl Defence.
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