Összevesztek a pénzen Ukrajna szövetségesei: az egyik legnagyobb támogató teljesen kiborult az új javaslaton

A nézeteltérés középpontjában Kaja Kallas javaslata áll, amelynek értelmében az Ukrajnát fegyverekkel támogató tagállamok a kiadásaiknak mindössze tíz százalékát kapnák vissza, míg a fennmaradó összeget ukrán katonák kiképzésére és közös fegyverbeszerzésekre fordítanák. Varsó ezt a javaslatot határozottan elutasítja.

Cezary Tomczyk lengyel védelmi miniszterhelyettes kijelentette, hogy

Varsó "minden euróért megküzd",

és véleménye szerint Brüsszel menet közben próbálja megváltoztatni a játékszabályokat. Szlovákia támogatja a lengyel álláspontot.

Franciaország és a skandináv országok közelebb állnak Kallas javaslatához, bár Párizs kikötötte, hogy a közös beszerzések során kizárólag európai gyártású eszközöket vegyenek figyelembe. Németország – az alap legnagyobb nettó befizetője – ezzel szemben úgy véli, hogy a forrásokat közvetlenül Kijev támogatására kellene fordítani. Berlin kész lemondani a neki járó visszatérítésről Ukrajna javára, mivel álláspontja szerint néhány százmillió euró visszautalása a nemzeti költségvetésekbe nem jelent érdemi különbséget. Egy német diplomáciai forrás szerint

Berlin az idén összesen 11,5 milliárd eurót fordít Ukrajna támogatására.

Az ügyet egyelőre technikai szintű egyeztetésekre utalták vissza, ahonnan várhatóan a tagállamok nagyköveteinek szintjére kerül majd.

Lengyelország 2024 végén közölte, hogy az Ukrajnának és az ukrán menekülteknek nyújtott katonai, anyagi és humanitárius segítsége a lengyel GDP közel 5 százalékát tette ki, ami világviszonylatban is a legmagasabb arány. Az átadott haditechnika többek között 320 harckocsit, 250 gyalogsági harcjárművet és 14 MiG-29-es vadászgépet foglalt magában.

Címlapkép forrása: Shutterstock