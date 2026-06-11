Rendkívüli bejelentés jött Donald Trumptól: folytatódik a háború – Szárazföldi invázió is jöhet

Az Egyesült Államok meg fogja ütni Iránt (akiknek nincs haditengerészete, légiereje, radarja, légvédelme és semmilyen védelmi eszköze és már a legtöbb támadóeszköze sem meg) NAGYON DURVÁN MA ESTE”

– írja Trump Truth Social oldalán.

Hozzáteszi:

a „nem túl távoli jövőben” Amerika el fogja foglalni a Harg-szigetet és más olajinfrastruktúrával kapcsolatos létesítményeket is.

Teljes irányítást fogunk szerezni az olaj és földgázpiacuk fölött, ahogy tettük Venezuelával is, ez fantasztikusan jól alakult Venezuela és az Amerikai Egyesült Államok számára is”

– írja Trump, majd megköszöni a figyelmet.

Több amerikai lap is arról írt ma: miközben Trump fokozza a katonai nyomásgyakorlást Iránnal szemben, Teherán és Washington tárgyalnak, az amerikai elnök katonai eszközökkel akarja belekényszeríteni az irániakat egy számukra kedvezőtlen alkuba.

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