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Rendkívüli bejelentés jött Donald Trumptól: folytatódik a háború – Szárazföldi invázió is jöhet
Globál

Rendkívüli bejelentés jött Donald Trumptól: folytatódik a háború – Szárazföldi invázió is jöhet

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Az Egyesült Államok folytatni fogja ma éjjel a támadásokat Irán ellen, lehet, hogy megszállja Harg szigetét és az ország olajinfrastruktúráját is – jelentette be Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán.

Az Egyesült Államok meg fogja ütni Iránt (akiknek nincs haditengerészete, légiereje, radarja, légvédelme és semmilyen védelmi eszköze és már a legtöbb támadóeszköze sem meg) NAGYON DURVÁN MA ESTE”

– írja Trump Truth Social oldalán.

Hozzáteszi:

a „nem túl távoli jövőben” Amerika el fogja foglalni a Harg-szigetet és más olajinfrastruktúrával kapcsolatos létesítményeket is.

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Teljes irányítást fogunk szerezni az olaj és földgázpiacuk fölött, ahogy tettük Venezuelával is, ez fantasztikusan jól alakult Venezuela és az Amerikai Egyesült Államok számára is”

– írja Trump, majd megköszöni a figyelmet.

Több amerikai lap is arról írt ma: miközben Trump fokozza a katonai nyomásgyakorlást Iránnal szemben, Teherán és Washington tárgyalnak, az amerikai elnök katonai eszközökkel akarja belekényszeríteni az irániakat egy számukra kedvezőtlen alkuba.

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Címlapkép forrása: Samuel Corum/Getty Images

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