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Súlyos incidens történt: tüzet nyitottak Trump katonái - Indiai állampolgárok haltak meg
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Súlyos incidens történt: tüzet nyitottak Trump katonái - Indiai állampolgárok haltak meg

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Három indiai tengerész is meghalt, amikor az amerikai haderő tüzet nyitott az Irán körüli blokádot megsértő Settebello tankerhajóra – írja Times of Israel India bejelentésére hivatkozva.

A hajó palaui zászló alatt hajózott, az amerikai haditengerészet tegnap, Omán mellett nyitott tüzet a tengerészeti eszközre.

Az incidens során három indiai tengerész eltűnt – két ember holttestét meg is találták a hatóságok.

A három állampolgár halálát India hivatalosan is megerősítette.

Az Egyesült Államok tegnap hivatalosan is bejelentette, hogy tüzet nyitottak a hajóra – azzal vádolták meg a Settebello legénységét, hogy meg akarták sérteni az Irán körüli blokádot. A támadás során az amerikaiak (ahogy a korábbi esetekben is) a hajó motorgépházát lőtték meg, többszöri figyelmeztetés után. A csapás után a hajó fedélzetén tűz ütött ki.

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