Súlyos incidens történt: tüzet nyitottak Trump katonái - Indiai állampolgárok haltak meg

A hajó palaui zászló alatt hajózott, az amerikai haditengerészet tegnap, Omán mellett nyitott tüzet a tengerészeti eszközre.
Az incidens során három indiai tengerész eltűnt – két ember holttestét meg is találták a hatóságok.
A három állampolgár halálát India hivatalosan is megerősítette.
Az Egyesült Államok tegnap hivatalosan is bejelentette, hogy tüzet nyitottak a hajóra – azzal vádolták meg a Settebello legénységét, hogy meg akarták sérteni az Irán körüli blokádot. A támadás során az amerikaiak (ahogy a korábbi esetekben is) a hajó motorgépházát lőtték meg, többszöri figyelmeztetés után. A csapás után a hajó fedélzetén tűz ütött ki.
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