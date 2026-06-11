Súlyos incidens történt: tüzet nyitottak Trump katonái - Indiai állampolgárok haltak meg

Holdblog Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th

Holdblog Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd

Holdblog "Nem érdekelne, hogy nem vagyunk kint a vb-n, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint" Negyven éve nem vagyunk ott a futball VB-n. Nem érdekel, ahogy negyven éve nem érdekel, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint a futball VB-n.... The post "Nem érdekelne, hogy nem vagyunk ki

Bankmonitor 20-40 millió forint lakáshitel: hol fizetsz milliókkal kevesebbet ugyanazért az ingatlanért? Mindenki a legfeljebb 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitelről beszél, miközben sokan valójában a 6-7%-os piaci lakáshitellel kalkulálhatnak. Mutatjuk, mit jelent ez a gyakorlatban: mennyi le

Grandio Blog "Regime change" a Fed élén: mit hozhat a Warsh-korszak a piacoknak? Kevin Warsh kevesebb jegybanki iránymutatást, kisebb Fed-mérleget és adatvezéreltebb monetáris politikát ígér - miközben az inflációs és geopolitikai kockázatok ismét próbára tehetik a kö

RSM Blog GloBE-bevallás 2026: mit kell tudni a június 30-i QDMTT és GIR határidőről? Még csak most ért véget a 2025-ös beszámolókészítési és TAO-HIPA bevallási időszak, máris az első éles GloBE-bevallási szezon közepén vagyunk. A 2024-es helyi QDMTT bevallásig és a GIR

Holdblog A világ legnagyobb sportüzlete - Az idei VB minden rekordot megdönthet A 2026-os labdarúgó-világbajnokság már a kezdő sípszó előtt történelmet írt. Először rendez három ország közösen vb-t, először indul 48 csapat, és először lépheti át a... The post