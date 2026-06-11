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Sürgősen lép a NATO az orosz drónok miatt - Zárt ajtók mögött döntöttek a folytatásról
Globál

Sürgősen lép a NATO az orosz drónok miatt - Zárt ajtók mögött döntöttek a folytatásról

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A NATO-tagállamok szerdán zárt ajtók mögött tárgyaltak a drónbeszerzési programok jelentős felgyorsításáról - jelentette a Politico.

A lap három forrása szerint szerint a 32 NATO-tagállam nagykövetei arról egyeztettek, hogy

a szövetségnek sürgősen drónokat kellene beszereznie a keleti szárnyon fekvő országok légterének védelmére.

A tárgyaláson megállapodás született a drónfenyegetések elleni NATO-projektek felgyorsításáról, hogy a szükséges intézkedéseket a július 7-8-i ankarai csúcstalálkozón már el is fogadhassák.

A rendkívüli ülést az indította el, hogy május végén egy orosz drón egy romániai lakóépületbe csapódott, és két embert megsebesített. Bukarest ezt követően azonnal a NATO légvédelmi eszközeinek gyorsított leszállítását kérte. Az elmúlt hetekben a szövetség Lettország és Észtország felett is riasztott vadászgépeket a gyanús drónok elfogására.

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Nicușor Dan román elnök a megbeszélést követően hangsúlyozta, hogy Oroszország ukrajnai háborúja súlyos kockázatot jelent az euroatlanti biztonságra, különösen a fekete-tengeri régióban, így

kulcsfontosságú, hogy a NATO megerősítse jelenlétét és védelmi képességeit Romániában.

A szövetségesek emellett felhívták a figyelmet a fekete-tengeri kritikus infrastruktúrát fenyegető veszélyekre is, kiemelve a mintegy 4 milliárd euró értékű Neptun Deep tengeri gázkitermelési projektet, amely a tervek szerint jövőre indul el. A tagállamok azt is megvitatták, hogy a NATO katonai parancsnokságának fokozottabban kellene ellenőriznie a légi és tengeri drónfenyegetéseket ezen létesítmények környezetében.

A szövetség belgiumi Monsban működő katonai parancsnokságán múlt héten egyeztető tisztségviselők nyitottnak mutatkoztak arra, hogy több légvédelmi eszközt csoportosítsanak át a Románia feletti drónmozgások megfigyelésére és semlegesítésére. A NATO ugyanakkor korlátozott saját katonai eszköztárral rendelkezik, mivel ezeket a tagállamok bocsátják a szövetség rendelkezésére, így a szervezet elsősorban a beszerzések koordinálásában tud segítséget nyújtani.

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Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images

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