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Tömeges leépítések jönnek a Volkswagennél
Globál

Tömeges leépítések jönnek a Volkswagennél

Portfolio
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A Volkswagen a terveknek megfelelően halad a nagyszabású németországi létszámleépítéssel és költségcsökkentéssel, Oliver Blume vezérigazgató pedig a júniusi közgyűlésen részletesen is beszámol a befektetőknek az elért eredményekről.

A beszéd előzetesen közzétett átirata szerint

a vállalat az év végéig 19 ezer munkahelyet szüntet meg Németországban.

Emellett egy kötelező érvényű megállapodás értelmében 2030-ig összesen több mint 28 ezer állás felszámolásáról döntöttek.

Oliver Blume kiemelte, hogy a Volkswagen németországi gyárainak működési költségeit 2025-re már több mint 20 százalékkal sikerült mérsékelni.

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Forrás: Reuters

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