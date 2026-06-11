MEX Mexikó Dél-Afrika RSA Ma 21:00
A csoport
KOR Dél-Korea Csehország CZE Péntek 04:00
A csoport
  • Megjelenítés
Valami elindult: egyszerre három európai diplomata kopogtatott be Szergej Lavrov ajtaján
Globál

Valami elindult: egyszerre három európai diplomata kopogtatott be Szergej Lavrov ajtaján

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Egyszerre három európai ország nagykövete is találkozót kért az orosz külügyminisztertől, Szergej Lavrov ma fogadja a diplomatákat a minisztériumában – írja a TASZSZ.

Németország, Franciaország és Nagy-Britannia nagykövetei most érkeztek meg az orosz külügyminisztériumba.

Szergej Lavrov fogadja a diplomatákat, viszont elmondása szerint „nem túl optimista.”

A TASZSZ szerint a találkozó apropóját az adja, hogy egyre több európai vezető beszél arról, hogy tárgyalni kell Oroszországgal az ukrajnai háború lezárásáról. Vannak, akik ennél is tovább mennének: Bart de Wever belga miniszterelnök már az orosz energiahordozók újbóli vásárlásáról is beszélt.

A lap azt is felidézi: Vlagyimir Putyin orosz elnök elfogadná, ha Európa Gerhard Schröder volt német kancellárt küldeni tárgyalni Oroszországgal. Ezt a lehetőséget az EU korábban visszautasította.

Még több Globál

Mélységi támadásokkal folytatódik a háború, de a frontvonal alig mozdul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Kimondta a NATO egyik legerősebb vezetője: tárgyalni kell Putyinnal - Ehhez pedig egy ember kell

Bejelentette Aleksandar Vučić: „lemondani szándékozom” – Már a könyveit pakolja össze az elnöki hivatalban

Kapcsolódó cikkünk

Mélységi támadásokkal folytatódik a háború, de a frontvonal alig mozdul - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Russian Foreign Ministry / Handout/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: több fontos döntés született, jönnek a bejelentések
Vagyonadó, babaváró, kriptopénzek, kórházi klímák, újabb csontváz - Itt vannak a kormány legújabb bejelentései
Ukrajna evakuál, közel lehet a háború lezárása – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility