Németország, Franciaország és Nagy-Britannia nagykövetei most érkeztek meg az orosz külügyminisztériumba.
Szergej Lavrov fogadja a diplomatákat, viszont elmondása szerint „nem túl optimista.”
A TASZSZ szerint a találkozó apropóját az adja, hogy egyre több európai vezető beszél arról, hogy tárgyalni kell Oroszországgal az ukrajnai háború lezárásáról. Vannak, akik ennél is tovább mennének: Bart de Wever belga miniszterelnök már az orosz energiahordozók újbóli vásárlásáról is beszélt.
A lap azt is felidézi: Vlagyimir Putyin orosz elnök elfogadná, ha Európa Gerhard Schröder volt német kancellárt küldeni tárgyalni Oroszországgal. Ezt a lehetőséget az EU korábban visszautasította.
Címlapkép forrása: Russian Foreign Ministry / Handout/Anadolu via Getty Images
Akár a honvédséget is bevethetik egy agresszív vírus miatt Magyarországon
Komoly bejelentést tett az államtitkár.
Valami elindult: egyszerre három európai diplomata kopogtatott be Szergej Lavrov ajtaján
Lesz valami az orosz-EU tárgyalásokból?
Egészen elképesztő kereslet volt a tízéves magyar kötvényekre
Bőven a terv felett adott el az ÁKK.
Itt a kormány döntése a babaváró hitelről, sok tízezren lélegezhetnek fel egy időre
Új rendszeren dolgozik közben a Pénzügyminisztérium.
Rendkívüli szabály lépett életbe Magyarországon a pusztító állatbetegségek miatt
Szigorították az élőállat-szállítás szabályait.
Bekövetkezett, amitől a kutatók rettegtek: végveszélybe került az egyedülálló állatfaj
A pusztítás mértékéhez Szumátra gyors ütemű erdőirtása is nagy mértékben hozzájárult.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Október végéig meghosszabbítanák a Babaváró gyermekvállalási határidejét
4 hónappal kitolnák a gyermekvállalási határidejét azon Babaváró hitellel rendelkező fiatal házaspároknál, akiknél ez az időpont most lejárna. Ezzel mintegy 24 700 család mentesülhet a b
Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd
"Nem érdekelne, hogy nem vagyunk kint a vb-n, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint"
Negyven éve nem vagyunk ott a futball VB-n. Nem érdekel, ahogy negyven éve nem érdekel, csak most rengeteg pénzemből nem vagyunk kint a futball VB-n.... The post "Nem érdekelne, hogy nem vagyunk ki
"Regime change" a Fed élén: mit hozhat a Warsh-korszak a piacoknak?
Kevin Warsh kevesebb jegybanki iránymutatást, kisebb Fed-mérleget és adatvezéreltebb monetáris politikát ígér - miközben az inflációs és geopolitikai kockázatok ismét próbára tehetik a kö
A világ legnagyobb sportüzlete - Az idei VB minden rekordot megdönthet
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság már a kezdő sípszó előtt történelmet írt. Először rendez három ország közösen vb-t, először indul 48 csapat, és először lépheti át a... The post
Eljött a légitársasági részvények ideje az olajár esése után?
A Brent visszahúzódása javítja a légitársaságok rövid távú kockázat-hozam képét, de a szektorfordulót csak a kulcsszintek fölötti zárások erősítenék meg. A Delta és a United lehet a s
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Karnyújtásnyira az EU-s pénzek: ennyi elegendő lesz a Bizottságnak?
Fontos lépések történtek.
Aszódi Attila: Ha elengedjük Paks II.-t, a sor végére kerülhetünk
Nehéz nukleáris projektek előtt Magyarország.
Megfordult a széljárás, lépéselőnyben Kijev – Teljesen kicsúszik az irányítás Putyin kezei közül?
Nem fest jól a helyzet Moszkva szemszögéből.