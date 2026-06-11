Németország, Franciaország és Nagy-Britannia nagykövetei most érkeztek meg az orosz külügyminisztériumba.

Szergej Lavrov fogadja a diplomatákat, viszont elmondása szerint „nem túl optimista.”

A TASZSZ szerint a találkozó apropóját az adja, hogy egyre több európai vezető beszél arról, hogy tárgyalni kell Oroszországgal az ukrajnai háború lezárásáról. Vannak, akik ennél is tovább mennének: Bart de Wever belga miniszterelnök már az orosz energiahordozók újbóli vásárlásáról is beszélt.

A lap azt is felidézi: Vlagyimir Putyin orosz elnök elfogadná, ha Európa Gerhard Schröder volt német kancellárt küldeni tárgyalni Oroszországgal. Ezt a lehetőséget az EU korábban visszautasította.

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