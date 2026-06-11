Váratlan dráma: túl keveset költ fegyverekre a NATO egyik legerősebb országa, lemondott a védelmi miniszter

Lemondott John Healey, Nagy-Britannia védelmi minisztere.

Healy azzal indokolta döntését, hogy szerinte

Keir Starmer miniszterelnök kormánya a fennálló geopolitikai, katonai feszültségek és veszélyek ellenére nem hajlandó eleget költeni az ország védelmére, a haderő fejlesztésére.

Healy lemondólevelében azt írja: a miniszterelnök pontosan tudja, hogy milyen veszélyekkel néz szembe országa és mire van szüksége a haderőnek, de nem tud ennek megfelelően cselekedni.

Elmagyaráztam önnek, hogy nem fogom tudni elfogadni a védelmi költségvetési tervezetet, mivel nem ad ez megfelelő mennyiségű erőforrást a katonai erőinknek, immáron nincs más választásom, mint lemondani a védelmi miniszteri tisztségről”

– írja a politikus.

Nagy-Britannia egy négyéves védelmi költségvetési tervezetet akar publikálni a júliusi NATO-csúcs előtt, a tervezet részletei egyelőre nem nyilvánosak. A projekt lényege az lenne, hogy Nagy-Britannia kormánya kirántsa a brit védelmi erőket a gödörből, hiszen a haderőfejlesztés kérdést az előző londoni kormányok sorra elhanyagolták.

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