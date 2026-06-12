Bejelentette Magyar Péter: életbe lépett a történelmi megállapodás Ukrajnával - Cserébe támogatjuk Kijev EU-s csatlakozását

Politikai szinten is jóváhagyásra került, ezzel hivatalossá vált az Ukrajna és Magyarország közti megállapodás a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséről – jelentette be Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy a megállapodás európai uniós garanciát is kapott – Ukrajna az uniós csatlakozáshoz előkészített kisebbségi akciótervbe is belefoglalta a magyar kisebbség helyzetét rendező megállapodást.

Ez azt jelenti, hogy mostantól uniós elvárássá vált, hogy Ukrajna végrehajtsa a megállapodásban ígért vállalásokat.

Ezek végrehajtását az Európai Bizottság és az Európai Tanács is ellenőrizni fogja. Ha Ukrajna nem teljesíti a vállalásait határidőben, nem fognak tudni továbblépni a csatlakozási folyamatban.

Magyarország cserébe hozzájárult ahhoz, hogy hétfőn megnyissa Ukrajna az EU-s csatlakozási folyamat első klaszterét.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a csatlakozási folyamat hosszú idő, Montenegró 2012-ben kérelmezte csatlakozását, de még mindig nem tagjai az uniónak.

Biztos vagyok benne, hogy ez a pár hét alatt elért eredmény jelentősen hozzá fog járulni a kölcsönös tiszteleten és megértésen alapuló kétoldalú kapcsolatokhoz. A mostani, történelmi magyar-ukrán megegyezésnek köszönhetően a Kárpátalján élő magyarok visszakapják a korábban elvett jogaikat, illetve bővülnek is a lehetőségeik az oktatás, a közigazgatás és a kultúra területén”

– mondta Magyar Péter.

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