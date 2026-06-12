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Bemondta a hírszerzés: az ukrajnai háború utáni időszakra készül Oroszország, máris megindult a mozgolódás a NATO-határoknál
Globál

Bemondta a hírszerzés: az ukrajnai háború utáni időszakra készül Oroszország, máris megindult a mozgolódás a NATO-határoknál

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Oroszország jelentősen bővíti katonai infrastruktúráját a NATO-tagállamokkal közös határai mentén – derül ki a dán DR közszolgálati műsorszolgáltató és több észak-európai médiaszervezet közös tényfeltáró munkájából, amelyet a The Kyiv Independent ismertetett.

A vizsgálat rámutat, hogy

Oroszország Finnország, Norvégia és a balti államok szomszédságában folyamatosan növeli katonai jelenlétét.

Az oknyomozást meg nem nevezett észak-európai hírszerzési vezetők és magas rangú katonai tisztviselők nyilatkozatai is alátámasztják. Forrásaik szerint egy esetleges orosz támadás veszélye a következő egy-három évben a legmagasabb, mivel Európa jelenleg is saját védelmi képességeinek fejlesztésén dolgozik.

Ez egy olyan háború lesz, amely minden dimenzióban zajlik majd. A szárazföldön, a levegőben, a tengeren, az űrben és a kibertérben is zajlani fog

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Fontos lépésre szánták el magukat a békefenntartók a puskaporos hordónak tartott európai régióban

– mondta Brian Nissen dán vezérőrnagy.

A svéd katonai hírszerzés értékelése szerint Oroszország megnövelte a harcra kész csapatok létszámát a határ mentén, hogy felkészüljön egy esetleges összecsapásra. Thomas Nilsson, a svéd hírszerzés vezetője hangsúlyozta, nem gondolják, hogy a katonák jelenléte csupán erődemonstráció, a valódi cél az, hogy egy későbbi, nagyobb konfliktusban képesek legyenek szembeszállni a NATO-val.

Marko Eklund korábbi finn hírszerző tiszt szerint az ukrajnai háború vége után Oroszország összesen mintegy 115 000 katonát – akiknek túlnyomó többsége harcoló katona – tervez a nyugati határai közelében állomásoztatni. Emellett Oroszország néhány hét alatt több százezer harci tapasztalattal rendelkező erőt tud majd az ország más részeiről az északi és a balti régiók közelébe mozgatni.

A brit The Telegraph lap június 11-én geolokalizált műholdfelvételekkel is megerősítette a beszámolókat. A képeken új laktanyák, étkezdék és raktárak láthatók Oroszország finn határ menti területein, a karéliai Novaja Vilga közelében pedig már egy teljesen új katonai bázis épül.

Az észt–orosz határ mentén szintén fokozott katonai járműmozgás figyelhető meg, miközben a kalinyingrádi exklávéban található katonai támaszponton is növelik a csapatok létszámát. A korábbi NATO-dokumentumok és több európai ország biztonsági kockázati értékelése egyaránt megerősíti a fenyegetettség növekedését.

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Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

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