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Bemondta Putyin legszorosabb szövetségese: idén vége a háborúnak
Globál

Bemondta Putyin legszorosabb szövetségese: idén vége a háborúnak

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Idén várhatóan vége lesz az ukrajnai háborúnak és az iráni háborúnak is – idézi Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezetőt az ukrán RBK hírportál.

Idén, úgy gondolom, ezeket a konfliktusokat be lehet fejezni. Nemcsak reménykedem ebben, de határozottan úgy gondolom, hogy végük lesz”

– mondta az Oroszországgal szövetséges állam vezetője az iráni háborúról és az ukrajnai háborúról.

Lukasenka hangsúlyozta: szerinte a háborúk befejezése most „pár emberen” múlik, ha ők úgy akarják, a konfliktusnak gyorsan vége lehet.

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