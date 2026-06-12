Bemondta Putyin legszorosabb szövetségese: idén vége a háborúnak

Idén, úgy gondolom, ezeket a konfliktusokat be lehet fejezni. Nemcsak reménykedem ebben, de határozottan úgy gondolom, hogy végük lesz”

– mondta az Oroszországgal szövetséges állam vezetője az iráni háborúról és az ukrajnai háborúról.

Lukasenka hangsúlyozta: szerinte a háborúk befejezése most „pár emberen” múlik, ha ők úgy akarják, a konfliktusnak gyorsan vége lehet.

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