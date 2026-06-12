Brutális erősítést kapott a NATO keleti szárnya: megérkeztek az első F-35-ösök Lengyelországba

Az újonnan beszerzett F-35-ös amerikai vadászgépek érkezése Lengyelországba a lengyel-amerikai stratégiai partnerség bizonyítéka – jelentette ki Karol Nawrocki elnök pénteken a közép-lengyelországi Laskban működő légibázison.

Laskban abból az alkalomból rendeztek katonai ceremóniát, hogy pénteken

hivatalosan átvezették a lengyel hadsereg állományába az első három vadászgépet a 32 F-35-ös közül, amelyeket Lengyelország a 2020-ban kötött, 4,6 milliárd dollár értékű megállapodás keretében 2029-ig beszerez.

A Karol Nawrocki, továbbá Wladyslaw Kosiniak-Kamysz jelenlegi és Mariusz Blaszczak volt lengyel nemzetvédelmi miniszter, valamint Thomas DiNanno, az amerikai külügyminisztérium fegyverzetellenőrzésért és nemzetközi biztonságért felelős államtitkára részvételével megtartott ünnepség keretében az új F-35-ösök körrepülést végeztek a lengyel légtérben, átrepültek a dél-lengyelországi Krakkó, a balti-tengerparti Gdansk és a főváros, Varsó központja felett is.

Thomas DiNanno felszólalásában az Egyesült Államok „példamutató szövetségesének” nevezte Lengyelországot. Az F-35-ösök lengyelországi szállítása mutatja, hogy mindkét állam „kész védeni a NATO területének minden négyzetcentiméterét” – jelentette ki az amerikai államtitkár.

A Reuters szerint DiNanno megjegyezte,

az Egyesült Államok a Külföldi Katonai Támogatási Program keretében új, 4 milliárd dolláros hitelt nyújt Lengyelországnak.

Nawrocki beszédében kiemelte: a korszerű amerikai vadászgépek beszerzése áttörést jelent a lengyel fegyveres erők történetében: Lengyelország ennek köszönhetően erősebb és biztonságosabb lesz.

Jelezte: a pénteki ceremónia után nemsokára személyesen is megköszöni Donald Trump amerikai elnöknek, hogy az Egyesült Államok megosztja Lengyelországgal a hadi technológiáját.

Nawrocki ezzel arra utalt, hogy Trump meghívására vasárnap Washingtonban részt vesz az amerikai elnök 80. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen. Marcin Przydacz elnöki külügyi államtitkár pénteken bejelentette: a lengyel és az amerikai elnök négyszemközt is tárgyal, a találkozó napirendjén a biztonsági, az energetikai és a gazdasági együttműködés szerepel, és megvitatják az amerikai fegyveres erők új, állandó lengyelországi bázisának témáját is.

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