MEX
Mexikó 2 0 Dél-Afrika
RSA
 Vége
A csoport
KOR
Dél-Korea 2 1 Csehország
CZE
 Vége
A csoport
CAN
Kanada Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
USA
Egyesült Államok Paraguay
PAR
 Szombat 03:00
D csoport
  • Megjelenítés
FONTOS Lehalt a Facebook és a Messenger is: világszintű a probléma, Magyarország is érintett
Brutális erősítést kapott a NATO keleti szárnya: megérkeztek az első F-35-ösök Lengyelországba
Globál

Brutális erősítést kapott a NATO keleti szárnya: megérkeztek az első F-35-ösök Lengyelországba

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az újonnan beszerzett F-35-ös amerikai vadászgépek érkezése Lengyelországba a lengyel-amerikai stratégiai partnerség bizonyítéka – jelentette ki Karol Nawrocki elnök pénteken a közép-lengyelországi Laskban működő légibázison.

Laskban abból az alkalomból rendeztek katonai ceremóniát, hogy pénteken

hivatalosan átvezették a lengyel hadsereg állományába az első három vadászgépet a 32 F-35-ös közül, amelyeket Lengyelország a 2020-ban kötött, 4,6 milliárd dollár értékű megállapodás keretében 2029-ig beszerez.

A Karol Nawrocki, továbbá Wladyslaw Kosiniak-Kamysz jelenlegi és Mariusz Blaszczak volt lengyel nemzetvédelmi miniszter, valamint Thomas DiNanno, az amerikai külügyminisztérium fegyverzetellenőrzésért és nemzetközi biztonságért felelős államtitkára részvételével megtartott ünnepség keretében az új F-35-ösök körrepülést végeztek a lengyel légtérben, átrepültek a dél-lengyelországi Krakkó, a balti-tengerparti Gdansk és a főváros, Varsó központja felett is.

Thomas DiNanno felszólalásában az Egyesült Államok „példamutató szövetségesének” nevezte Lengyelországot. Az F-35-ösök lengyelországi szállítása mutatja, hogy mindkét állam „kész védeni a NATO területének minden négyzetcentiméterét” – jelentette ki az amerikai államtitkár.

Még több Globál

Kiéheztetik a kulcsrégiót az ukránok, egyre több gondot okoznak a filléres fegyverek a NATO-nak - Háborús híreink pénteken

Medvegyev a mesterséges intelligenciával legenerálta saját magát, majd megmutatta, ki Oroszország három legfőbb ellensége

Elindult a foci-vb: az interneten is brutális számokat produkál a sportesemény

A Reuters szerint DiNanno megjegyezte,

az Egyesült Államok a Külföldi Katonai Támogatási Program keretében új, 4 milliárd dolláros hitelt nyújt Lengyelországnak.

Nawrocki beszédében kiemelte: a korszerű amerikai vadászgépek beszerzése áttörést jelent a lengyel fegyveres erők történetében: Lengyelország ennek köszönhetően erősebb és biztonságosabb lesz.

Jelezte: a pénteki ceremónia után nemsokára személyesen is megköszöni Donald Trump amerikai elnöknek, hogy az Egyesült Államok megosztja Lengyelországgal a hadi technológiáját.

Nawrocki ezzel arra utalt, hogy Trump meghívására vasárnap Washingtonban részt vesz az amerikai elnök 80. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen. Marcin Przydacz elnöki külügyi államtitkár pénteken bejelentette: a lengyel és az amerikai elnök négyszemközt is tárgyal, a találkozó napirendjén a biztonsági, az energetikai és a gazdasági együttműködés szerepel, és megvitatják az amerikai fegyveres erők új, állandó lengyelországi bázisának témáját is.

Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Friss iráni hírekre négy és fél éves csúcson a forint
Elesett az M1-es autópálya: egymás után történtek a balesetek, nyolcan meghaltak
Bejelentette Trump: már a hétvégén aláírják az amerikai-iráni megállapodást!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility