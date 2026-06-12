Drasztikus lépésre készül az Egyesült Államok: rengeteg vadászgépet és hadihajót vonhatnak ki Európából

Az Egyesült Államok jelentős mértékben csökkenteni tervezi az európai NATO-hadműveletek támogatására kijelölt katonai eszközeinek számát. A döntés érdemben Washington korlátozná az észak-atlanti szövetség nagy hatótávolságú csapásmérő és felderítő képességeit - írja a Reuters

Az amerikai elképzelések szerint az F-16-os és F-15E típusú vadászgépek számát mintegy 150-ről 100-ra mérsékelnék, a tengeri járőrgépek számát 26-ról 15-re csökkentenék, a korábban Európának biztosított nyolc légi utántöltő repülőgépet pedig teljesen kivonnák a térségből.

Washington emellett egy rakétahordozó tengeralattjárót és egy repülőgép-hordozót is átcsoportosítana a kísérő hadihajókkal és repülőgépekkel együtt.

A lap értesülései szerint a korábban Európa védelmére kijelölt két bombázókötelék egyikét is más műveleti területre irányíthatják át.

A Reuters hírügynökség független forrásból nem tudta megerősíteni az értesüléseket, és egyelőre sem a NATO, sem az amerikai védelmi minisztérium nem reagált a megkeresésekre.

Az amerikai Európai Parancsnokság múlt heti közleményében úgy fogalmazott, hogy "a megfelelő szintre állítja be" a NATO-hoz való hozzájárulását, ám részleteket nem közölt. A Reuters már májusban arról számolt be, hogy Washington egy esetleges nagyobb válság esetén korlátozná a szövetségesek számára biztosított katonai képességeket.

A Trump-adminisztráció korábban többször is azzal vádolta az európai kormányokat, hogy elhanyagolják a védelmi kiadásaikat, és túlzott mértékben támaszkodnak az amerikai védelmi ernyőre. Washington jelenleg mind az európai, mind az ázsiai szövetségeseit arra sürgeti, hogy növeljék katonai ráfordításaikat a bruttó hazai termék (GDP) 3,5 százalékára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images