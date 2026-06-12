MEX
Mexikó 2 0 Dél-Afrika
RSA
  gól: Raúl Jiménez 67'
A csoport
KOR
Dél-Korea 2 1 Csehország
CZE
  gól: Oh Hyeon-gyu 80'
A csoport
CAN
Kanada Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
USA
Egyesült Államok Paraguay
PAR
 Szombat 03:00
D csoport
  • Megjelenítés
Drasztikus lépésre készül az Egyesült Államok: rengeteg vadászgépet és hadihajót vonhatnak ki Európából
Globál

Drasztikus lépésre készül az Egyesült Államok: rengeteg vadászgépet és hadihajót vonhatnak ki Európából

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egyesült Államok jelentős mértékben csökkenteni tervezi az európai NATO-hadműveletek támogatására kijelölt katonai eszközeinek számát. A döntés érdemben Washington korlátozná az észak-atlanti szövetség nagy hatótávolságú csapásmérő és felderítő képességeit - írja a Reuters

Az amerikai elképzelések szerint az F-16-os és F-15E típusú vadászgépek számát mintegy 150-ről 100-ra mérsékelnék, a tengeri járőrgépek számát 26-ról 15-re csökkentenék, a korábban Európának biztosított nyolc légi utántöltő repülőgépet pedig teljesen kivonnák a térségből.

Washington emellett egy rakétahordozó tengeralattjárót és egy repülőgép-hordozót is átcsoportosítana a kísérő hadihajókkal és repülőgépekkel együtt.

A lap értesülései szerint a korábban Európa védelmére kijelölt két bombázókötelék egyikét is más műveleti területre irányíthatják át.

A Reuters hírügynökség független forrásból nem tudta megerősíteni az értesüléseket, és egyelőre sem a NATO, sem az amerikai védelmi minisztérium nem reagált a megkeresésekre.

Még több Globál

Lecsap az extrém időjárás: a sivatagban hömpölyög a víz az olvadó gleccserek és a felhőszakadások miatt

Kiéheztetik a kulcsrégiót az ukránok, egyre több gondot okoznak a filléres fegyverek a NATO-nak - Háborús híreink pénteken

Visszatér az európai baloldal fenegyereke – Szabályos politikai földrengés zajlik az EU-s országban

Az amerikai Európai Parancsnokság múlt heti közleményében úgy fogalmazott, hogy "a megfelelő szintre állítja be" a NATO-hoz való hozzájárulását, ám részleteket nem közölt. A Reuters már májusban arról számolt be, hogy Washington egy esetleges nagyobb válság esetén korlátozná a szövetségesek számára biztosított katonai képességeket.

A Trump-adminisztráció korábban többször is azzal vádolta az európai kormányokat, hogy elhanyagolják a védelmi kiadásaikat, és túlzott mértékben támaszkodnak az amerikai védelmi ernyőre. Washington jelenleg mind az európai, mind az ázsiai szövetségeseit arra sürgeti, hogy növeljék katonai ráfordításaikat a bruttó hazai termék (GDP) 3,5 százalékára.

Kapcsolódó cikkünk

Kiéheztetik a kulcsrégiót az ukránok, egyre több gondot okoznak a filléres fegyverek a NATO-nak - Háborús híreink pénteken

Elszabadult ukrán tengeri drón robbant föl egy NATO-tagországban, határozott lépést követel a védelmi miniszter

Váratlan dráma: túl keveset költ fegyverekre a NATO egyik legerősebb országa, lemondott a védelmi miniszter

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: rengeteg bejelentés érkezett, alkotmányos válság felé sodródhat az ország
Magyar Péter: a legmagasabb szintű riadót rendelték el a Magyar Honvédségnek
Csúcsra pörög az export: megállíthatatlanul ömlik az olaj az Oroszországon átfutó kulcsfontosságú vezetéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility