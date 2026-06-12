MEX
Mexikó 2 0 Dél-Afrika
RSA
 Vége
A csoport
KOR
Dél-Korea 2 1 Csehország
CZE
 Vége
A csoport
CAN
Kanada Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
USA
Egyesült Államok Paraguay
PAR
 Szombat 03:00
D csoport
  • Megjelenítés
Egész Ukrajnát figyelmeztették: ma kilőheti Putyin a félelmetes Oresnyik rakétát
Globál

Egész Ukrajnát figyelmeztették: ma kilőheti Putyin a félelmetes Oresnyik rakétát

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Jelentős a veszélye annak, hogy Oroszország ma Oresnyik-rakétával fogja támadni Ukrajnát – figyelmezteti az ország lakosságát a légierő.

Kijev szerint „jelentős az esélye” annak, hogy Oroszország az Oresnyik típusú közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával támadja majd Ukrajna területét, melyet a Kapusztyin Jar melletti tréningközpontból indítanak majd el.

Figyelmeztették a lakosságot:

figyeljék a légvédelmi riasztásokat és azonnal vonuljanak fedezékbe.

Ukrajna nem tudja időben észlelni az Oresnyik-rakéta indítását, csak nagyon kicsivel a becsapódás előtt tudják figyelmeztetni a lakosságot – jegyzi meg a veszélyről beszámoló RBK portál.

Még több Globál

Kiéheztetik a kulcsrégiót az ukránok, egyre több gondot okoznak a filléres fegyverek a NATO-nak - Háborús híreink pénteken

Kiszivárgott, miben állapodhat meg Irán és az USA - Így érhet véget Trump háborúja

Meghúzta Irán a vörös vonalat - Lehet, hogy Trump háborúja hatalmas kudarccal ér véget

A lap arra is emlékeztet: a legutóbbi, május 24-ei Oresnyik-csapást masszív kombinált drón- és rakétatámadás kísérte.

Az Oresnyik egy közepes hatótávolságú, MIRV-rendszerű ballisztikus rakéta, ami azt jelenti, hogy egy hordozórakéta egyszerre több robbanófejet képes célba juttatni, jelentős károkat okozva a célterületen.

Kapcsolódó cikkünk

Kiéheztetik a kulcsrégiót az ukránok, egyre több gondot okoznak a filléres fegyverek a NATO-nak - Háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Friss iráni hírekre négy és fél éves csúcson a forint
Elesett az M1-es autópálya: egymás után történtek a balesetek, nyolcan meghaltak
Csúcsra pörög az export: megállíthatatlanul ömlik az olaj az Oroszországon átfutó kulcsfontosságú vezetéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility