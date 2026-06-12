Egész Ukrajnát figyelmeztették: ma kilőheti Putyin a félelmetes Oresnyik rakétát

Jelentős a veszélye annak, hogy Oroszország ma Oresnyik-rakétával fogja támadni Ukrajnát – figyelmezteti az ország lakosságát a légierő.

Kijev szerint „jelentős az esélye” annak, hogy Oroszország az Oresnyik típusú közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával támadja majd Ukrajna területét, melyet a Kapusztyin Jar melletti tréningközpontból indítanak majd el.

Figyelmeztették a lakosságot:

figyeljék a légvédelmi riasztásokat és azonnal vonuljanak fedezékbe.

Ukrajna nem tudja időben észlelni az Oresnyik-rakéta indítását, csak nagyon kicsivel a becsapódás előtt tudják figyelmeztetni a lakosságot – jegyzi meg a veszélyről beszámoló RBK portál.

A lap arra is emlékeztet: a legutóbbi, május 24-ei Oresnyik-csapást masszív kombinált drón- és rakétatámadás kísérte.

Az Oresnyik egy közepes hatótávolságú, MIRV-rendszerű ballisztikus rakéta, ami azt jelenti, hogy egy hordozórakéta egyszerre több robbanófejet képes célba juttatni, jelentős károkat okozva a célterületen.

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