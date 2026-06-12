Elindult a foci-vb: az interneten is brutális számokat produkál a sportesemény

Magyar idő szerint csütörtök este kilenckor kezdetét veszi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. A esemény több szempontból is rendhagyó lesz a korábbi vb-khez képest: először fordul elő a futballtörténelemben, hogy három ország - az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – közösen rendez világbajnokságot, és először lesz 48 csapatos a torna mezőnye. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogyan alakul az internetes érdeklődés a Donald Trump által „az emberiség egyik legnagyobb eseményének” nevezett rendezvény iránt.

Történelmi torna, rekordszámok - milliárdokat mozgat meg a vb

A június 11. és július 19. között megrendezésre kerülő világbajnokság alatt 16 helyszínen összesen 104 mérkőzést játszanak majd a csapatok, amely negyvennel több annál, mint amennyi a 2022-es katari tornán szerepelt. Ahogy azt elemzünkben részletesen is bemutattuk, a rendező országok esetén nem borítékolható, hogy nyereséggel zárják a hatalmas sporteseményt, a FIFA számára üzletileg kifejezetten jövedelmező lehet az idei a labdarúgó-vb.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 10. A világ legerősebb országa is belebukhat, de egy nyertese már biztos van az év legjobban várt eseményének

A sportfogadási piac szintén rekordot dönthet a sporteseményen. Az előző, 2022-es vb óta az Egyesült Államokban jóval érettebbé vált a sportfogadás az államok nagy részében: az ország lakosságának közel 65 százaléka fér hozzá ilyen szolgáltatásokhoz, míg négy évvel ezelőtt ez az arány mindössze 40 százalék volt. A Macquarie elemzői szerint

a globális fogadási forgalom meghaladhatja az 50 milliárd dollárt, szemben a katari torna 35 milliárd dolláros volumenével.

A mezőnyt tekintve a Bank of America elemzői Franciaországot tartják a legesélyesebb csapatnak, amelynek a döntőben vélhetően Spanyolország az ellenfele. Közben Argentína (a 2022-es világbajnok) szintén a legfőbb aspiránsok között szerepel. A házigazda Mexikó ma este nyitja meg a tornát a Mexikóvárosban rendezett, Dél-Afrika elleni mérkőzéssel. A döntőt július 19-én a New Jersey állambeli MetLife Stadionban rendezik.

A gazdasági hozamokból összességében leginkább a FIFA profitál.

A rendező országoknak várhatóan inkább a számlák maradnak, a szövetség ugyanis a bevételek nagy részét zsebre teszi.

Megnyílt a vb-láz csapja a Google-ben - melyik csapatok mozgatják meg leginkább az internetezőket?

A Google Trends hosszú idősoros adatain jól nyomon követhető, milyen szabályos ciklust rajzol ki a labdarúgó-vb iránti érdeklődés globális szinten. A „Labdarúgó-világbajnokság" témakör - amely az ehhez kapcsolódó összes keresési kifejezést összegzi - iránti érdeklődés a Google adatai szerint

2004 óta négyévente meredeken megugrik az események idején.

A csúcsértékek az elmúlt 20 év során fokozatosan emelkedtek, az érdeklődés pedig a 2022-es katari torna érte el a mért időszak legmagasabb szintjét. A 2026-os torna nyitónapján a szaggatott vonal meredeken ivel felfelé, így egyelőre még nem lehet biztosan megmondani, hogy a 2026-os világbajnokság kapcsán leadott internetes keresések meghaladják-e a korábbi csúcsot.

Kép forrása: Google Trends

A Google Trends számai alapján négy, esélyesnek tartott válogatott iránti globális érdeklődést is összehasonlítottuk. Az argentin, francia, brazil és angol csapatok témakörei közül

a Brazil labdarúgó-válogatott generálta a legnagyobb kiugrásokat az elmúlt napokban.

Kép forrása: Google Trends

A térképen vizsgálva a számokat látszik, hogy világszerte megoszló, hogy melyik válogatott váltotta ki egyes országokban a legintenzívebb érdeklődést.

Észak- és Dél-Amerikában a brazil és argentin válogatottak váltották ki arányaiban a legnagyobb érdeklődés.

Az angol válogatott, természetesen az Egyesült Királyságban, valamint a Brit Nemzetközösséghez tartozó Ausztráliában bizonyult a legnépszerűbbnek, míg a francia csapat iránt Franciországban és több afrikai országban volt magas az érdeklődés aránya.

Kép forrása: Google Trends

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