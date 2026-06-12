Elindult a foci-vb: az interneten is brutális számokat produkál a sportesemény

Történelmi torna, rekordszámok - milliárdokat mozgat meg a vb
A június 11. és július 19. között megrendezésre kerülő világbajnokság alatt 16 helyszínen összesen 104 mérkőzést játszanak majd a csapatok, amely negyvennel több annál, mint amennyi a 2022-es katari tornán szerepelt. Ahogy azt elemzünkben részletesen is bemutattuk, a rendező országok esetén nem borítékolható, hogy nyereséggel zárják a hatalmas sporteseményt, a FIFA számára üzletileg kifejezetten jövedelmező lehet az idei a labdarúgó-vb.
A sportfogadási piac szintén rekordot dönthet a sporteseményen. Az előző, 2022-es vb óta az Egyesült Államokban jóval érettebbé vált a sportfogadás az államok nagy részében: az ország lakosságának közel 65 százaléka fér hozzá ilyen szolgáltatásokhoz, míg négy évvel ezelőtt ez az arány mindössze 40 százalék volt. A Macquarie elemzői szerint
a globális fogadási forgalom meghaladhatja az 50 milliárd dollárt, szemben a katari torna 35 milliárd dolláros volumenével.
A mezőnyt tekintve a Bank of America elemzői Franciaországot tartják a legesélyesebb csapatnak, amelynek a döntőben vélhetően Spanyolország az ellenfele. Közben Argentína (a 2022-es világbajnok) szintén a legfőbb aspiránsok között szerepel. A házigazda Mexikó ma este nyitja meg a tornát a Mexikóvárosban rendezett, Dél-Afrika elleni mérkőzéssel. A döntőt július 19-én a New Jersey állambeli MetLife Stadionban rendezik.
A gazdasági hozamokból összességében leginkább a FIFA profitál.
A rendező országoknak várhatóan inkább a számlák maradnak, a szövetség ugyanis a bevételek nagy részét zsebre teszi.
Megnyílt a vb-láz csapja a Google-ben - melyik csapatok mozgatják meg leginkább az internetezőket?
A Google Trends hosszú idősoros adatain jól nyomon követhető, milyen szabályos ciklust rajzol ki a labdarúgó-vb iránti érdeklődés globális szinten. A „Labdarúgó-világbajnokság" témakör - amely az ehhez kapcsolódó összes keresési kifejezést összegzi - iránti érdeklődés a Google adatai szerint
2004 óta négyévente meredeken megugrik az események idején.
A csúcsértékek az elmúlt 20 év során fokozatosan emelkedtek, az érdeklődés pedig a 2022-es katari torna érte el a mért időszak legmagasabb szintjét. A 2026-os torna nyitónapján a szaggatott vonal meredeken ivel felfelé, így egyelőre még nem lehet biztosan megmondani, hogy a 2026-os világbajnokság kapcsán leadott internetes keresések meghaladják-e a korábbi csúcsot.
A Google Trends számai alapján négy, esélyesnek tartott válogatott iránti globális érdeklődést is összehasonlítottuk. Az argentin, francia, brazil és angol csapatok témakörei közül
a Brazil labdarúgó-válogatott generálta a legnagyobb kiugrásokat az elmúlt napokban.
A térképen vizsgálva a számokat látszik, hogy világszerte megoszló, hogy melyik válogatott váltotta ki egyes országokban a legintenzívebb érdeklődést.
Észak- és Dél-Amerikában a brazil és argentin válogatottak váltották ki arányaiban a legnagyobb érdeklődés.
Az angol válogatott, természetesen az Egyesült Királyságban, valamint a Brit Nemzetközösséghez tartozó Ausztráliában bizonyult a legnépszerűbbnek, míg a francia csapat iránt Franciországban és több afrikai országban volt magas az érdeklődés aránya.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hároméves csúcson a napraforgóolaj globális ára : mutatjuk, mennyibe kerül most egy liter itthon
Meg lehet úszni 800 forint alatt is.
Egyszerűbbé válik az utazás: fontos frissítést kapott a magyar vasúti applikáció
Vitézy Dávid jelentette be.
Kiszivárgott, miben állapodhat meg Irán és az USA - Így érhet véget Trump háborúja
Egyelőre átmeneti egyezmény lesz, de sok kérdést rendez.
Újabb csontváz esett ki a Külügyminisztérium szekrényéből
Jelenleg is zajlik avizsgálat.
Egész Ukrajnát figyelmeztették: ma kilőheti Putyin a félelmetes Oresnyik rakétát
Hatalmas veszély leselkedik a lakosságra.
Meghúzta Irán a vörös vonalat - Lehet, hogy Trump háborúja hatalmas kudarccal ér véget
Ez egy elég komoly feltétel.
Történelmi áttörés küszöbén az orvostudomány: először tesztelik embereken az öregedés visszafordítását
Beadták az első injekciót egy tesztalanynak.
Irdatlan összeg: kiszámolták, mennyibe kerülne az azbesztmentesítés Ausztriában
1990 óta körülbelül 26 millió tonna azbeszttartalmú kőzetet bányásztak Burgenlandban.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Megtakarítasz vagy véded a családod? A két dolog nem ugyanaz
Sokan úgy gondolják, hogy ha megtakarításos életbiztosításuk van, akkor kockázati szempontból is ugyanolyan erős védelmet élveznek, mint egy önálló kockázati életbiztosítással. Ez azonba
Intézkedések az uniós források hazahozatala érdekében: az Infotv. sem maradhat ki
A Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/174.). A törv
Zsiday Viktor: Elfogyhat az életet adó likviditás a tőkepiacokon
A gazdaságban a megtakarításokért versengenek különböző befektetések/beruházások, és e kettő egyensúlya, egymásra hatása nagymértékben meghatározza a tőkepiacon elérhető hozamokat is.
Újabb lökés Európának, hogy tovább menjen a zöldülés útján
Lassan a negyedik hónapjába lép a közel-keleti háború, melyről sokan azt gondolták, hogy csak néhány hétig tart majd. A konfliktus miatt jelentősen megugrottak a vilá
AI-piaci fordulat az IPO-láz előtt - már az Anthropic vezet az amerikai vállalatoknál
A Ramp AI Index szerint 2026 májusában már több amerikai vállalat fizetett Anthropic-szolgáltatásért, mint OpenAI-előfizetésért - miközben a közelgő technológiai IPO-k újra a befektetői fi
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Valóságnak sok, sci-finek kevés - A SpaceX történelmi IPO-jának valódi értéke
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készülhet Elon Musk birodalma. Az űrutazás, a műholdas internet és a mesterséges intelligencia kombinációjára építő SpaceX akár 1750 milliárd
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Kriptokereskedelem: van élet a halál után, de nagy kérdés, hogy milyen
Megszűnhet a tilalom a kormány bejelentése nyomán.
Hiába nyernének vele a magyar termelők, mégsem lépik meg: mitől félnek ennyire?
Sokat beszélnek erről a szakértők, de a gyakorlatban mégsem jutunk egyről a kettőre.
Karnyújtásnyira az EU-s pénzek: ennyi elegendő lesz a Bizottságnak?
Fontos lépések történtek.