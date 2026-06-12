Elszabadultak az indulatok a Trump család európai luxusberuházása miatt – Már a kormány bukása a tét

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A hónap eleje óta folyamatosak a tüntetések Albániában, amelyeket eredetileg egy tervezett luxusüdülő építése váltott ki, de hamar általános kormányellenes demonstrációkká alakultak. Mivel az összesen 10 ezer hotelszobával számoló tengerparti projekt fő építtetője Donald Trump vejének, Jared Kushnernek a cége, az események élénk nemzetközi érdeklődést váltottak ki, és áttételesen még Izrael és Irán konfliktusát is sikerült belekeverni az ügybe.

Egy hajókirándulással indult minden…

Évekkel ezelőtt Donald Trump jelenlegi amerikai elnök veje, Jared Kushner, és felesége, Ivanka Trump egy baráti társasággal hajókirándulást szerveztek az Adriai-tengeren. Kushnerék Montenegro felé tartva megálltak az albániai tengerparti városnál, Durrësnél, hogy megtankolják hajójukat és megebédeljenek. A rövid kiruccanás aztán pár év múlva hatalmas kormányellenes tüntetésekhez vezetett Albániában.

Jared Kushner és Ivanka Trump ugyanis futó látogatásuk során rögtön beleszerettek az albániai tengerpartba, és mint ingatlanban utazó üzletemberek arra jutottak, hogy egy gigantikus,

több mint 10 ezer hotelszobát és számos villát magában foglaló luxusüdülőhelyet építenének egy gyönyörű, ámde védett partszakaszon Zvërnec településnél, illetve a tőle nem messze fekvő Sazan szigetén.

Az apósa révén meglehetősen befolyásos Kushner adriai hajókirándulása után néhány hónappal már Davosban hívta félre a szintén ott vendégeskedő albán miniszterelnököt, Edi Ramát, és felvetette neki az ötletet.

A hazád egyszerűen gyönyörű, és szeretnénk befektetési lehetőségeket keresni

– idézte fel maga Rama, mit mondott neki a Trump-vő a svájci üdülővárosban, az éves nagy gazdasági fórum helyszínén.

A szavakat tettek követték: Kushner befeketési cégének, az Affinity Partnersnek az albán hatóságok különleges befektetői státuszt adtak, megkönnyítve a beruházás adminisztrációs terheit. Egy 2024-es törvénymódosítás értelmében pedig korábban védett természeti területektől megvonták a védettséget, köztük a Trump-vő által kiszemelt területtől is. A jó közel-keleti kapcsolatokkal rendelkező Kushner mellé mások is betársultak, például katariak, és 2024-ben az üzletember bejelentette, hogy a Balkánon két nagy ingatlanprojektbe kezd: egy Trump Towert építene a szerb fővárosban, Belgrádban, és egy luxusüdülőt az albán tengerparton. Előbbi projekt aztán széleskörű ellenállásba ütközött Szerbiában, és annak ellenére, hogy ott is a legfelsőbb szintekről élvezett támogatást, Kushner végül tavaly decemberben dobta az ötletet.

„Flamingós forradalom”

Az, hogy az albániai tervek viszont valóra válhatnak, most június elején derült ki mindenki számára, amikor egyszer csak szögesdrótkerítések jelentek meg a korábban védett partszakaszon Zvërnec településnél.

E partszakasz különleges élőhelyet biztosít egyes állatfajoknak, például a flamingóknak, a mediterrán barátfókának és egyes tengeri teknősöknek, amelyek tojásrakóhelyként használják a partot.

Miután a szögesdrótok és az őrző-védők megjelentek a partszakaszon, a helyiek kivonultak, hogy lebontsák a kerítést. Kisebb dulakodás is kialakult, amelyben több tüntető megsérült a biztonsági emberek durva fellépése miatt. A felháborodás hatására a kormány két őrző-védő cég engedélyét bevonta, egy biztonsági őrt előzetes letartóztatásba helyeztek, a kerítést pedig elbontották.

A történet azonban itt nem ért véget, sőt csak ekkor indult be igazán. Hiába távolították el ugyanis a kerítést, Edi Rama világossá tette, hogy amíg ő a miniszterelnök, a projekt halad tovább a maga megszabott útján. Az albán lakosság egy része viszont hallani sem akart a védett tengerpartot tönkretevő luxusberuházásról, és először június 3-án nagy tömegek vonultak Tirana utcáira. Mivel Rama továbbra is kötötte az ebet a karóhoz,

a tüntetések egyre nagyobbra nőttek, más albán városokban is kivonultak tiltakozni az emberek, sőt, az albán diaszpóra több európai nagyvárosban is szervezett demonstrációkat.

Tüntetés a Kushner-projekt és Edi Rama albán miniszterelnök ellen Tiranában 2026. június 7-én. Forrás: Vlasov Sulaj/NurPhoto via Getty Images

„Albánia nem eladó”, „Albániából nem lesz Dubaj” – szóltak az első szlogenek, de az eredetileg a Kushner-projekt ellen induló tiltakozások idővel kormányellenes tüntetésekké alakultak, amelyeken a demonstrálók Rama távozását követelték. A tüntetők flamingókat ábrázoló transzparensekkel, játékflamingókkal vonultak utcára – utalva a védett élőhelyen élő flamingókra –, így az utcai ellenállás hamar megkapta a

flamingós forradalom

nevet.

Visszatámad a miniszterelnök

Edi Ramát különösebben nem hatották meg a tüntetések, továbbra is ragaszkodik a projekthez. A Politicónak azt mondta, szerinte helyes politika, hogy külföldi befektetőket vonz be az albániai turizmus fejlesztésére, mivel az idegenforgalom az európai viszonylatban szegény balkáni ország egyik fő kitörési pontja.

Megjegyezhetjük, az albániai idegenforgalom valóban rengeteget fejlődött az utóbbi években, és a most már korábban szinte érintetlen területeken is megjelent a tömegturizmus. Albánia a szocialista időkben, Enver Hodzsa (Hoxha) rémuralma alatt az egyik legelzártabb kommunista ország volt, 1997-ben pedig egy bebukott piramisjáték miatt szabályos polgárháború tört ki, amelyben mintegy kétezren vesztették életüket, így sokáig csak a legbátrabb utazók látogatták az országot. Albánia igazi felvirágzása a 2010-es években indult meg, nagyrészt Edi Rama vezetése alatt, aki 2013 óta tölti be a miniszterelnöki posztot. Rama maga büszkén emlegeti, hogy regnálása óta az albán GDP megháromszorozódott.

A balkáni ország az Európai Unióba törekszik, a csatlakozási tárgyalásokat a tervek szerint 2027-ben zárják le, és 2030-ban lehet a közösség teljes jogú tagja. A Kushner-projekt azonban az Európai Bizottság ingerküszöbét is elérte, amely figyelmeztette az albán kormányt, hogy az építkezések szembemennek az EU környezetvédelmi szabályozásával, és Albánia azt veszélyezteti, hogy nem tudja lezárni a zöld ügyekről szóló 27-es csatlakozási fejezetet.

Fiatal lány egy plüssflamingóval, a Kushner-projekt elleni tiltakozás jelképével egy tiranai tüntetésen 2026. június 6-án. Forrás: Vlasov Sulaj/NurPhoto via Getty Images

Edi Rama több módon is igyekezett hitelteleníteni a projekt elleni tiltakozásokat. Azt mondta például, hogy csak a „Trump-gyűlölők” keltik az indulatokat, nemes egyszerűséggel hozzátéve:

Ha nem Jaredről lenne szó, le se sz…nák, mi történik Albániában.

A miniszterelnök aztán még tovább ment, és egyenesen Iránt vádolta dezinformációval és hibrid műveletekkel. Ennek valós alapja egyrészt az, hogy Kushner zsidó származása miatt megjelent egy nem túl jelentős antiszemita vonulat a tüntetők körében, és különböző összeesküvés-elméletek is szárnyra kaptak a projekt „valódi” célja kapcsán. Másrészt a perzsa állam korábban tényleg hajtott végre kibertámadásokat Albánia ellen, mivel a balkáni, muszlim többségű ország hazájukból elmenekült iráni ellenzékieket fogadott be nagy számban. Eszmail Baghaej, az iráni külügyminisztérium szóvivője visszautasította Rama vádjait, tréfásan hozzátéve, hogy végül még a flamingókról is azt fogják mondani, hogy iráni ügynökök.

Az albán kormány most azzal nyugtat, hogy a projekt jelenleg áll, és folyamatban van egy környezeti hatástanulmány készítése. Emellett az albán különleges korrupcióellenes hivatal (SPAK) is vizsgálatot indított az ügyben, hogy miért változott meg az érintett partszakasz környezetvédelmi besorolása. A „flamingós forradalom” viszont rendületlenül folytatódik, és egyelőre nem látszik, mi lesz a történet vége.

Címlapkép: A Kushner-projekt elleni tüntetés a tervezett luxusüdülő helyszíne közelében, Vloránál 2026. június 6-án. Forrás: MTI/EPA/Malton Dibra