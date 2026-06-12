Figyelmeztet Trump embere: lehet, hogy az utolsó pillanatban borul minden – Nem borítékolható a béke

Azt mondtam volna reggel, 75%. Most már inkább 80-85%. De nem 100%”

– mondta a lap forrása, az iráni-amerikai megállapodás esélyeit latolgatva.

Azt mondta: „nagyon komplikált” Irán működése jelenleg, Teheránban hatalmas most a széthúzás, nehéz így egységes álláspontot kialakítani.

Hozzátette ugyanakkor:

ha Irán meg tud állapodni Amerikával és leállítja a régióban működő terrorszervezetek finanszírozását, jelentős gazdasági engedményeket fog kapni.

Úgy gondoljuk, hogy pár napom belül meglesz az aláírás, hacsak nem ugrik közbe valami probléma”

– mondta el a lap forrása.

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