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  gól: Jovo Lukić 21'
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Figyelmeztet Trump embere: lehet, hogy az utolsó pillanatban borul minden – Nem borítékolható a béke
Globál

Figyelmeztet Trump embere: lehet, hogy az utolsó pillanatban borul minden – Nem borítékolható a béke

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Folyamatosan növekszik a béke esélye, de még mindig nem 100%, hogy Amerika és Irán meg tud állapodni – mondta egy amerikai Trump-tisztviselő a CNBC-nek.

Azt mondtam volna reggel, 75%. Most már inkább 80-85%. De nem 100%”

– mondta a lap forrása, az iráni-amerikai megállapodás esélyeit latolgatva.

Azt mondta: „nagyon komplikált” Irán működése jelenleg, Teheránban hatalmas most a széthúzás, nehéz így egységes álláspontot kialakítani.

Hozzátette ugyanakkor:

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ha Irán meg tud állapodni Amerikával és leállítja a régióban működő terrorszervezetek finanszírozását, jelentős gazdasági engedményeket fog kapni.

Úgy gondoljuk, hogy pár napom belül meglesz az aláírás, hacsak nem ugrik közbe valami probléma”

– mondta el a lap forrása.

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