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Fontos lépésre szánták el magukat a békefenntartók a puskaporos hordónak tartott európai régióban
Globál

Fontos lépésre szánták el magukat a békefenntartók a puskaporos hordónak tartott európai régióban

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A NATO bejelentette, hogy a következő egy évben fokozatosan csökkenti az 1999 óta Koszovóban állomásozó KFOR békefenntartó misszió létszámát, mivel az ország biztonsági helyzete tartósan stabil - írja a Reuters.

Alexus G. Grynkewich, az amerikai légierő tábornoka és a NATO európai szövetséges erőinek legfőbb parancsnoka (SACEUR) közleményében hangsúlyozta, hogy a szövetség és a KFOR továbbra is elkötelezett Koszovó biztonsága mellett. Hozzátette, hogy éppen ez az elkötelezettség járult hozzá a stabilitás megszilárdulásához, miközben a helyi biztonsági szervezetek is egyre felkészültebbé váltak.

A jelenlegi körülmények így lehetőséget teremtenek a KFOR létszámának és készenléti szintjének további optimalizálására.

A NATO tájékoztatása alapján a tervezett létszámcsökkentés a nemzeti váltásokhoz, valamint a csapatok rotációjához és kivonásához igazodva zajlik majd a következő egy évben. A változtatások fokozatosan, a helyszíni biztonsági helyzet alakulását követve valósulnak meg, és szükség esetén bármikor visszafordíthatók.

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