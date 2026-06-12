Fontos változás jön a magyar határon: megszüntetik az ellenőrzést az átkelőkön

A ljubljanai kormány döntése alapján
a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében.
Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését. Közlése szerint a lépés azt mutatja, hogy az európai uniós reformok erősítik a tagállamok közötti bizalmat, és kézzelfogható eredményt hoznak az európai polgárok számára.
Szlovénia 2023 októberében vezette be az ellenőrzést a horvát és a magyar határon, miután Olaszország is hasonló intézkedést rendelt el a szlovén határon. Ljubljana akkor a közel-keleti biztonsági helyzet romlásával és a terrorveszély növekedésével indokolta a döntést.
Az ideiglenesnek szánt intézkedést azóta többször meghosszabbították. A korábbi kormány legutóbb hat hónappal, december 21-ig tartotta volna fenn az ellenőrzést, a nemrég hivatalba lépett új kabinet azonban a megszüntetéséről döntött.
A jelenlegi kormány szerint az eddigi határellenőrzés fenntartására már nincs szükség, mert a rendőrség hatékonyabb, célzottabb módszerekkel léphet fel az illegális migrációval és a határokon átnyúló bűnözéssel szemben. A határátkelőkről visszavont rendőrök saját egységeikhez térnek vissza, így több járőr lehet jelen az ország belsejében és a kockázatosnak minősített térségekben.
A rendőrség az úgynevezett kompenzációs intézkedéseket azokon a helyszíneken erősíti meg, ahol az elemzések szerint nagyobb a másodlagos migráció és a határokon átnyúló bűnözés veszélye. Ljubljana emellett fokozza az együttműködést a szomszédos országok rendőrségeivel, egyebek mellett operatív adatcserével és vegyes járőrökkel.
A kormány várakozása szerint az ellenőrzések megszüntetése j
avíthatja a személy- és teherforgalom áramlását is az egyébként is túlterhelt határ menti útszakaszokon.
A döntés illeszkedik az Európai Bizottság múlt heti felhívásához, amelyben a testület a belső határellenőrzést fenntartó kilenc schengeni tagállamot - köztük Szlovéniát - az intézkedések fokozatos kivezetésére szólította fel.
Noha az EU migrációs és menekültügyi paktumát péntektől teljeskörűen alkalmazni kell, Szlovénia még nem fogadta el az annak végrehajtását szabályozó nemzeti törvényt.
A szlovén hatóságok közölték: továbbra is figyelemmel kísérik a lehetséges biztonsági kockázatokat, a regionális helyzet alakulását és az ellenőrzések megszüntetésének hatásait.
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