Fontos változás jön a magyar határon: megszüntetik az ellenőrzést az átkelőkön

Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést.

A ljubljanai kormány döntése alapján

a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében.

Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését. Közlése szerint a lépés azt mutatja, hogy az európai uniós reformok erősítik a tagállamok közötti bizalmat, és kézzelfogható eredményt hoznak az európai polgárok számára.

Szlovénia 2023 októberében vezette be az ellenőrzést a horvát és a magyar határon, miután Olaszország is hasonló intézkedést rendelt el a szlovén határon. Ljubljana akkor a közel-keleti biztonsági helyzet romlásával és a terrorveszély növekedésével indokolta a döntést.

Az ideiglenesnek szánt intézkedést azóta többször meghosszabbították. A korábbi kormány legutóbb hat hónappal, december 21-ig tartotta volna fenn az ellenőrzést, a nemrég hivatalba lépett új kabinet azonban a megszüntetéséről döntött.

A jelenlegi kormány szerint az eddigi határellenőrzés fenntartására már nincs szükség, mert a rendőrség hatékonyabb, célzottabb módszerekkel léphet fel az illegális migrációval és a határokon átnyúló bűnözéssel szemben. A határátkelőkről visszavont rendőrök saját egységeikhez térnek vissza, így több járőr lehet jelen az ország belsejében és a kockázatosnak minősített térségekben.

A rendőrség az úgynevezett kompenzációs intézkedéseket azokon a helyszíneken erősíti meg, ahol az elemzések szerint nagyobb a másodlagos migráció és a határokon átnyúló bűnözés veszélye. Ljubljana emellett fokozza az együttműködést a szomszédos országok rendőrségeivel, egyebek mellett operatív adatcserével és vegyes járőrökkel.

A kormány várakozása szerint az ellenőrzések megszüntetése j

avíthatja a személy- és teherforgalom áramlását is az egyébként is túlterhelt határ menti útszakaszokon.

A döntés illeszkedik az Európai Bizottság múlt heti felhívásához, amelyben a testület a belső határellenőrzést fenntartó kilenc schengeni tagállamot - köztük Szlovéniát - az intézkedések fokozatos kivezetésére szólította fel.

Noha az EU migrációs és menekültügyi paktumát péntektől teljeskörűen alkalmazni kell, Szlovénia még nem fogadta el az annak végrehajtását szabályozó nemzeti törvényt.

A szlovén hatóságok közölték: továbbra is figyelemmel kísérik a lehetséges biztonsági kockázatokat, a regionális helyzet alakulását és az ellenőrzések megszüntetésének hatásait.

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